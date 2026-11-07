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SIMPLY RED A BARI: CHE BOTTO PER L’ESTATE 2027! Ecco tutti i concerti in Puglia tra grandi nomi, musica e cabaret

Mick Hucknall e la sua storica band alla Fiera del Levante il 28 luglio per il Locus Festival: un colpo internazionale per la Puglia. Ma il calendario 2026-2027 è già ricco di appuntamenti, da Gianna Nannini a Elodie, da Gazzelle a Shiva, senza dimenticare teatro e comicità. E siamo soltanto all’inizio!

Se cercavamo un nome capace di far rumore, eccolo: SIMPLY RED!

L’annuncio della presenza della storica band britannica a Bari, il prossimo 28 luglio 2027, è sicuramente una delle notizie musicali più importanti per la Puglia in vista della prossima estate.

Non stiamo parlando di un semplice concerto, ma dell’arrivo di una band internazionale che ha scritto pagine importanti della storia della musica pop, soul e funk.

Mick Hucknall e compagni saliranno sul palco della Fiera del Levante, nell’ambito della XXIII edizione del Locus Festival, portando in Puglia oltre quarant’anni di successi.

Un appuntamento di grande prestigio, per la prima volta nel capoluogo pugliese, che rappresenta un autentico colpo per la programmazione musicale regionale.

E se questo è il primo grande annuncio per l’estate 2027, viene spontaneo chiedersi quali altre sorprese potranno arrivare nei prossimi mesi.

SIMPLY RED: IL GRANDE COLPO DELL’ESTATE PUGLIESE

Il 28 luglio 2027 è una data da cerchiare in rosso sul calendario.

Alla Fiera del Levante di Bari arriveranno i Simply Red con il loro Summer Funk Tour ’27.

Una formazione guidata dall’inconfondibile voce di Mick Hucknall, pronta a ripercorrere una carriera straordinaria attraverso brani che hanno conquistato generazioni di ascoltatori.

Basterebbero titoli come Holding Back the Years, Stars, If You Don’t Know Me by Now, Fairground e Something Got Me Started per capire il valore di questo appuntamento.

Un concerto che promette una grande serata di musica, emozioni e nostalgia, ma anche tanto ritmo e divertimento.

Per Bari e per tutta la Puglia si tratta di un annuncio di assoluto rilievo. Portare una band di questo calibro in una location come la Fiera del Levante significa aggiungere un appuntamento internazionale di grande richiamo alla prossima estate.

E attenzione: i Simply Red sono soltanto il primo nome annunciato per il Locus Festival 2027. C’è quindi da aspettarsi che il cartellone possa riservare altre importanti sorprese.

NOVEMBRE 2026: SI PARTE CON GRANDI PRODUZIONI E ARTISTI ITALIANI

Il calendario autunnale è già particolarmente interessante.

Dal 7 al 15 novembre il PalaFlorio di Bari ospita diverse repliche di Notre Dame de Paris.

Il 7 e l’8 novembre al Teatro Team di Bari arriva Enrico Brignano con Bello di Mamma.

Il 16 novembre Malika Ayane sarà al Palatour di Bitritto.

Il 20 novembre Francesca Michielin arriverà al Teatro Petruzzelli di Bari.

Il 21 novembre doppio appuntamento: Mario Biondi al Teatro Apollo di Lecce e Carolina Bubbico allo Spazioporto di Taranto.

Dal 23 al 25 novembre Max Gazzè sarà protagonista al Teatro Piccinni di Bari.

Il 27 novembre appuntamento con Eugenio in Via Di Gioia a Molfetta e Mara Sattei a Conversano.

Il 28 novembre Pierpaolo Capovilla sarà a Taranto, mentre il 29 novembre Dardust arriverà a Lecce.

DICEMBRE: SHIVA, ARISA, COEZ E GIGI D’ALESSIO

Anche dicembre propone un programma particolarmente ricco.

Shiva sarà al PalaFlorio di Bari il 1° e 2 dicembre, con la prima data già segnalata come sold out.

Il 2 dicembre Arisa si esibirà al Palatour di Bitritto.

Il 7 dicembre doppio appuntamento a Bari con Gigi D’Alessio al PalaFlorio e Coez al Teatro Petruzzelli. Per Coez è prevista anche una seconda data l’8 dicembre.

L’11 dicembre Ariete sarà a Bitritto e i C’Mon Tigre a Molfetta.

Il 16 dicembre al Teatro Team di Bari è previsto One Night With Orchestra – GENESIS.

Il 18 dicembre Ghemon sarà all’AncheCinema di Bari.

Il 19 dicembre Elio arriverà al Teatro Politeama di Lecce, mentre il 20 dicembre Sabina Guzzanti sarà al Teatro Kismet di Bari.

GENNAIO E FEBBRAIO 2027: MUSICA E SPETTACOLO

Il nuovo anno ripartirà il 30 gennaio con Sergio Caputo al Palatour Frecciarossa di Bitritto.

Il 14 febbraio all’AncheCinema di Bari spazio a Prog Legends, uno spettacolo dedicato al rock progressivo.

Il 21 febbraio Chiara Galiazzo sarà al Teatro Mercadante di Altamura.

Il 27 e 28 febbraio il Teatro Team di Bari ospiterà Gloria Il Musical.

MARZO: NOMADI, GIOVANNI LINDO FERRETTI E ZEN CIRCUS

Il 5 marzo i Nomadi saranno al Palatour di Bitritto.

Il 6 marzo Giovanni Lindo Ferretti si esibirà al Teatro Politeama Greco di Lecce, mentre il 7 marzo sarà al Teatro Team di Bari.

Il 19 e 20 marzo gli Zen Circus arriveranno alla Casa delle Arti di Conversano.

APRILE: GIANNA NANNINI, DANIELE SILVESTRI E GAZZELLE

Aprile si preannuncia tra i mesi più interessanti.

Il 4 aprile Max Angioni sarà al Palatour Frecciarossa di Bitritto.

Il 6 aprile doppio appuntamento: Gianna Nannini al PalaFlorio di Bari e Marco Masini al Teatro Team.

Il 7 aprile Daniele Silvestri sarà al Teatro Petruzzelli.

Il 10 aprile Naska arriverà all’Eremo Club di Molfetta.

Il 15 aprile Francesco De Gregori sarà al Teatro Team.

Il 21 aprile Carl Brave salirà sul palco del Teatro Team, mentre il 23 aprile Gazzelle sarà al PalaFlorio.

MAGGIO: ELODIE, VENDITTI, RENGA E GUÈ

La primavera musicale pugliese continuerà con altri grandi protagonisti.

Il 5 maggio Enrico Nigiotti sarà al Teatro Team di Bari.

L’8 e il 9 maggio doppia data per Elodie al PalaFlorio.

Il 13 maggio Francesco Renga arriverà al Teatro Team.

Il 15 maggio sarà la volta di Antonello Venditti al Palaflorio.

Il 19 maggio Guè sarà protagonista al Palaflorio di Bari.

NON SOLO MUSICA: HO VOLUTO INSERIRE ANCHE IL CABARET

Una precisazione sulla filosofia di questa selezione: non ho voluto realizzare un semplice elenco di concerti.

Ho scelto volutamente di inserire anche alcuni spettacoli di cabaret, comicità e intrattenimento, includendo artisti che personalmente apprezzo e che mi fa piacere segnalare ai lettori.

Penso che una programmazione di eventi debba guardare allo spettacolo nel suo insieme. La musica è certamente protagonista, ma anche la comicità, il teatro e i musical meritano spazio.

Ecco perché nella selezione trovano posto nomi come Enrico Brignano, Max Angioni e Sabina Guzzanti.

È una scelta editoriale personale, che vuole rendere questa raccolta più varia e interessante, andando oltre il tradizionale calendario dei concerti.

E LA PROVINCIA DI FOGGIA? ASPETTIAMO LE SORPRESE DELL’ESTATE!

Guardando gli appuntamenti attualmente raccolti, emerge un’assenza abbastanza evidente: quella della provincia di Foggia.

Per il momento il territorio dauno non compare in questa prima programmazione, ma sarebbe prematuro trarre conclusioni.

Conosciamo bene le potenzialità della provincia di Foggia e sappiamo che, con l’avvicinarsi dell’estate, potrebbero arrivare annunci di concerti, festival, manifestazioni e spettacoli all’aperto.

È probabile che proprio nei prossimi mesi il territorio cominci a muoversi con maggiore decisione.

Noi naturalmente resteremo in attesa di novità, pronti ad aggiornare la nostra raccolta.

QUESTO È SOLO L’INIZIO: IL CALENDARIO SI ARRICCHIRÀ!

Una cosa è certa: la programmazione che abbiamo raccolto rappresenta soltanto una fotografia momentanea degli eventi già individuati.

Non è un calendario definitivo e siamo convinti che nei prossimi mesi arriveranno nuove date, altri artisti e ulteriori appuntamenti.

Il grande colpo dei Simply Red a Bari dimostra già quanto possa essere interessante la prossima stagione musicale pugliese.

Da novembre 2026 all’estate 2027 ci aspettano mesi di musica, spettacolo e intrattenimento.

E chissà che il prossimo annuncio non riesca addirittura a superare quello dei Simply Red!

Antimodj.it continuerà a seguire gli aggiornamenti e ad arricchire questa programmazione. Perché in Puglia, quando si parla di musica e spettacolo, le sorprese non mancano mai!

Nota: il calendario è provvisorio e soggetto a variazioni. Date, sedi e disponibilità dei biglietti vanno sempre verificate attraverso gli organizzatori e i circuiti ufficiali di vendita.

Fonte calendario: PugliaMusic. Informazioni Simply Red: Locus Festival e circuiti ufficiali di vendita.

Per ilsipontino.net Antimo DJ

Foto Rai News