Silvano Loia, chi era il compagno di Francesca Neri morto a 52 anni: carriera, vita privata e la tragedia che lo ha coinvolto

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La morte di Silvano Loia, 52 anni, ha scosso il mondo della televisione e dello spettacolo. Manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri, Loia è scomparso sabato 29 agosto in un tragico incidente in mare lungo il litorale laziale.

Una giornata iniziata come una semplice uscita in acqua si è trasformata in una corsa contro il tempo, con ore di ricerche e l’intervento di vigili del fuoco, Guardia costiera ed elicotteri. Chi era Silvano Loia? Cosa è accaduto nelle ore della tragedia? E perché la sua figura era così legata a Francesca Neri?

La tragedia tra Tarquinia e Montalto di Castro: le ore delle ricerche

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di sabato, nella zona di Sant’Agostino a Tarquinia. Silvano Loia era entrato in acqua per un bagno, ma non aveva fatto ritorno a riva. Le persone che erano con lui, non vedendolo riemergere, hanno chiesto aiuto, dando il via a una vasta operazione di soccorso lungo tutto il tratto di costa tra Tarquinia e Montalto di Castro.

Le ricerche sono proseguite per ore, coordinate dalla Capitaneria di porto di Civitavecchia e supportate da motovedette, moto d’acqua, squadre dei vigili del fuoco ed elicotteri. Solo in serata, intorno alle 19, il corpo dell’uomo è stato individuato a circa cinque metri di profondità nelle acque antistanti la tenuta del Marchese Guglielmi, tra Montalto Marina e Pescia Romana. Le circostanze della morte restano da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un malore improvviso mentre Loia si trovava in acqua, che potrebbe aver impedito qualsiasi tentativo di mettersi in salvo.

Chi era Silvano Loia: il manager riservato legato a Francesca Neri

Romano, 52 anni, Silvano Loia era un professionista affermato nel settore delle telecomunicazioni. Da anni lavorava in Rai Way, la società che gestisce la rete di diffusione e trasmissione del segnale radiotelevisivo della Rai. All’interno dell’azienda aveva ricoperto incarichi di responsabilità nel settore Procurement, occupandosi degli acquisti strategici e della gestione dei fornitori.

Una figura stimata, conosciuta per la competenza e la discrezione, lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. La sua relazione con Francesca Neri era diventata pubblica nel 2024, dopo la fine del matrimonio dell’attrice con Claudio Amendola. Una storia vissuta con riservatezza, senza esposizioni mediatiche, ma che negli ambienti televisivi e cinematografici era nota e rispettata. La coppia aveva costruito un rapporto stabile e lontano dalle cronache, segnato da una forte complicità e da una vita condivisa lontano dai clamori.

L’impatto della scomparsa e gli accertamenti in corso

La morte di Silvano Loia ha lasciato sgomento tra colleghi, amici e nel mondo Rai. In molti lo ricordano come un professionista serio, affidabile, sempre presente nei momenti cruciali dell’azienda. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente proseguono, con l’obiettivo di chiarire se Loia sia stato colpito da un malore improvviso o se altre condizioni del mare possano aver contribuito alla tragedia.

Per Francesca Neri, la perdita rappresenta un dolore profondo, che colpisce una figura centrale della sua vita negli ultimi anni. La riservatezza che ha sempre caratterizzato la loro relazione lascia spazio oggi a un silenzio rispettoso, mentre amici e colleghi si stringono attorno all’attrice. La vicenda resta una delle pagine più drammatiche dell’estate, un episodio che ha colpito non solo il mondo Rai ma anche quello dello spettacolo, riportando al centro la figura di un uomo che, pur lontano dai riflettori, aveva costruito una vita professionale e personale solida e rispettata.