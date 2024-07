Siglato il “Patto per la sicurezza urbana per i Comuni del Gargano”

Siglato il “Patto per la sicurezza urbana per i Comuni del Gargano”

Questa mattina, a Mattinata, ho rappresentato l’intera città di Manfredonia in un incontro storico per il nostro territorio. Assieme al prefetto di Foggia, Maurizio Valiante; il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese; l’arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone; i vertici di Anci e di Avviso Pubblico, i sindaci del Gargano – convocati dal sindaco di Mattinata Michele Bisceglia – hanno sottoscritto un patto per la sicurezza urbana delle nostre comunità.

I comuni, le istituzioni del territorio e la squadra Stato si sono uniti e hanno siglato un accordo significativo per mettere in atto azioni concrete utili all’emancipazione dell’intero territorio, liberandosi così da una narrazione negativa, tutta schiacciata sull’aspetto criminale che, per troppo tempo, ha dominato sulla vita sociale, politica ed economica del Gargano.

Padre Franco Moscone ha dichiarato che la responsabilità deve essere sempre condivisa e partecipata. Io lo credo fortemente. Una nuova rinascita della nostra provincia avverrà solamente quando tutti saranno responsabili del suo futuro. Noi, da amministratori, dobbiamo innescare meccanismi virtuosi, favorendo la partecipazione, la responsabilità condivisa e un’attenzione particolare ai temi della legalità, della meritocrazia e della trasparenza.

Il sindaco, la giunta e il consiglio comunale di Manfredonia, nella prima riunione utile, aderiranno formalmente ad “Avviso Pubblico”, mettendo in pratica – giorno dopo giorno – tutte le misure e le precauzioni previste per prevenire e arginare in maniera netta e decisa eventuali interferenze della criminalità organizzata nel nostro lavoro.

Un altro Gargano è possibile. Manfredonia ci crede!

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia