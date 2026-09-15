Sicurezza in Capitanata: arrivano 42 nuovi agenti di polizia alla questura di Foggia. Gatta “massima attenzione da parte del Governo”

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Un segnale forte e un potenziamento concreto per la sicurezza del territorio foggiano. È questo il significato dell’arrivo di 42 nuovi agenti della Polizia di Stato, accolti ufficialmente questa mattina dal Questore di Foggia, il Dott. D’Agostino, presso la Questura locale.

Le nuove unità, a cui il Questore ha rivolto il proprio benvenuto e gli auguri di buon lavoro, saranno destinate in via prioritaria al controllo del territorio. Si tratta di un innesto di personale strategico e quanto mai necessario per garantire la tutela dell’ordine pubblico in un’area, come quella della Capitanata, che necessita di una presenza costante e capillare delle Forze dell’Ordine.

A rivendicare l’importanza del risultato è l’On Giandiego Gatta, che attraverso i propri canali social ha espresso grande soddisfazione per l’esito della vicenda. L’onorevole, infatti, si era fatto portavoce delle istanze del territorio presentando un’interrogazione parlamentare – seguita da ulteriori sollecitazioni – direttamente al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Non è passato molto dalla mia interrogazione alla auspicata risposta,” ha commentato l’On. Gatta. “L’assegnazione di un numero così cospicuo di personale testimonia l’attenzione riservata dal Governo e dai vertici della Polizia di Stato alla provincia di Foggia.”

L’arrivo dei nuovi agenti rappresenta non solo un successo politico per chi ne ha sollecitato l’invio, ma soprattutto una risposta tangibile alle legittime richieste di sicurezza provenienti dai cittadini.

Nel suo messaggio, Gatta ha voluto ringraziare pubblicamente il Ministro Piantedosi, il Capo della Polizia e il Questore D’Agostino per la sensibilità e la tempestività dimostrate. L’obiettivo comune, ora, è che questo rafforzamento dell’organico possa tradursi immediatamente in una migliore qualità della vita per i cittadini di Foggia e di tutta la sua provincia, garantendo maggiore serenità e una repressione più efficace dei fenomeni criminali.

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