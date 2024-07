SI RINFORZA L’ANTICICLONE NORD AFRICANO: PIÙ CALDO MA VENTI ANCORA DA NORD.

Fatta eccezione per #domani in cui la ventilazione sarà meridionale e il caldo si percepirà ancora di più su tutta la regione, resteremo in un contesto ventilato settentrionale anche per la settimana prossima. Sarà un #maestrale molto caldo per la sua natura, ma ancora una volta farà da deterrente all’umidità afosa che sarebbe devastante dal punto di vista di percezione di calore e di afa opprimente, ma per fortuna non sarà così.

l’Anticiclone tuttavia andrà rinforzando proprio sulla #Puglia, con valori diurni che durante la prossima settimana potranno toccare i 38°C sulle zone interne, Tavoliere e litorale ionico. Sarà caldo intenso anche la prossima settimana.

fonte: MeteoPuglia in foto