Si riempiono gli invasi pugliesi, ma il problema non sono le piogge
#INVASI PUGLIESI PIENI – Con le tante piogge registrate tra Gennaio e Febbraio si allontana la crisi idrica in Puglia. La diga di Occhito fa registrare un aumento di quasi 30 milioni di metri cubi d’acqua in più rispetto allo stesso periodo del 2025 con il livello del lago alzatosi più di 4 metri rispetto all’anno scorso. Notizie confortanti in vista dell’estate, ma restano precarie le condizioni delle condutture di distribuzione idrica su tutta la Puglia e Basilicata.