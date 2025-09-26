Si reca a Foggia per donare il sangue ma gli rubano l'auto: la denuncia di un cittadino di Deliceto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un nuovo spiacevole episodio è avvenuto a Foggia, fuori l’ospedale Riuniti: un uomo, dopo aver effettuato una donazione di sangue, non ha trovato più la sua auto, parcheggiata vicino Piazza Italia.

L’uomo, un cittadino di Deliceto, si era recato a Foggia appositamente per la donazione e ha lasciato la sua Fiat Qubo bianca parcheggiata nei pressi di Corso Roma; dopo circa 40 minuti, la spiacevole scoperta.

“Se qualche volta, loro oppure i familiari, dovessero aver bisogno di sangue, devono sapere che non è arrivato dal cielo, ma da persone come me. Restituite l’auto e vediamo se anche voi avete un’anima.“, queste le parole pronunciate dall’uomo.