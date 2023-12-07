Si laurea a 86 anni. I sogni non hanno età

Si laurea a 86 anni. "Ragazze non mollate mai."Sandrina Cesari, classe 1837, consegue la Laurea in Lettere presso l'Università di Pisa con 110 e lode. "I sogni sono nutrimento per l'anima" e Sandrina...

Si laurea a 86 anni. "Ragazze non mollate mai."

Sandrina Cesari, classe 1837, consegue la Laurea in Lettere presso l'Università di Pisa con 110 e lode. "I sogni sono nutrimento per l'anima" e Sandrina ha continuato a sognare per oltre 60 anni. Era una giovanissima donna quando si iscrisse alla Facoltà di Lettere Classiche. Dopo l'arrivo dei figli Dario e Giorgia ha dovuto interrompere per seguire gli impegni familiari. A nessuno importava che lei prendesse la laurea. Sandrina, nonostante abbia sempre creduto nel suo progetto, si era arresa, fin quando due anni fa i suoi figli hanno preso i contatti con l'Università presso la quale si era iscritta anni e anni fa la loro mamma, incoraggiando il desiderio di quest'ultima. Con il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento a Sandrina restava solo la tesi da scrivere.

Si laurea a 86 anni, un cerchio che si chiude dopo 60 anni "Ragazze non mollate mai"

Dopo un'iniziale esitazione, Sandrina ha deciso di riprendere tra le mani il suo sogno e di dargli forma. Il 2 dicembre scorso ha discusso la sua tesi intitolata "Morte, metamorfosi e rinascita nell’avventure di Pinocchio" davanti alla commissione che l'ha proclamata dottoressa con lode. Per l’occasione è stata allestita una saletta attigua all’Aula Magna per i festeggiamenti e la consegna di un omaggio floreale alla neo-dottoressa, che commossa ha ringraziato i presenti: “Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini. Un grazie speciale alla mia famiglia che mi ha sostenuta e incoraggiata in questo percorso e alla professoressa Francesca Fedi che mi ha accompagnata nella stesura della tesi di laurea”.

Sandrina è un esempio di tenacia e passione e storie come la sua, quella di Oscar Mattei e di Leonardo Altobelli, sono la dimostrazione che non è mai troppo tardi per dare forma ai propri sogni.