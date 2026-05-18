Sport Manfredonia
Si ferma in finale la corsa della Tucson Angel Manfredonia
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Si ferma in finale la corsa della Tucson Angel Manfredonia
Davanti ad un grande pubblico una grande Tucson Angel Manfredonia gioca una gara importante. Dopo aver rincorso per due quarti mette il muso avanti fino a due minuti dal termine. Poi Monopoli gestisce gli ultimi possessi e passa meritatamente in serie C.
Risultato finale :
TUCSON ANGEL Manfredonia 65
SEAGULLS MONOPOLI 72
GRAZIE A TUTTI PER QUESTA STAGIONE STRAORDINARIA ❤️🏀