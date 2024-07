Si conclude stasera Il Libro Possibile a Vieste

NICOLA GRATTERI per un focus sulla legalità,

27 luglio 2024 – VIESTE

Si chiude il Libro Possibile 2024: gran finale domani, 27 luglio a Vieste, con ospiti illustri, anteprime ed esclusive solo per la XXIII edizione del festival il Libro Possibile diretto da Rosella Santoro.

Apertura di serata nel segno della legalità con il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri per un approfondimento tra mafie e digitale. Enrico Letta, già europarlamentare e segretario del Partito Democratico, interviene con la prima prima presentazione in Puglia e seconda in Itala della sua ultima pubblicazione sulle sfide dell’Europa, mentre il cantante Manuel Agnelli, propone uno showcase musicale pensato in esclusiva per il pubblico del Libro Possibile. Tantissimi i nomi della narrativa, saggistica, politica, economia, informazione, dello sport che hanno firmato le pagine di questa edizione del festival, dal titolo ’Where is the love?’/‘Dov’è l’amore?’, la hit musicale del 2003, firmata dalla band americana Black Eyed Peas, manifesto pop contro violenze, razzismo e diseguaglianze. Il brano chiedeva dove fosse finito l’amore in una società dominata da guerre e ingiustizie.

Primo intervento della serata, alle ore 20.15, con Nicola Gratteri, Capo della Procura di Napoli e tra i magistrati più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del traffico di droga ed è autore di numerosissimi bestseller sulle organizzazioni criminali, ultimo ‘Il Grifone” (Mondadori). Nel testo Gratteri indaga un mondo sempre più interconnesso, dove le distanze vengono annullate da un click e i luoghi d’incontro virtuali stanno soppiantando quelli reali, anche le mafie stanno imparando ad adattarsi: sfruttando le potenzialità della tecnologia, si addentrano nello spazio digitale come fosse un nuovo territorio di conquista.

Ancora una volta, la criminalità organizzata dà prova di essere estremamente flessibile e

capace di stare al passo coi tempi. Non si serve più di picciotti rozzi e sfrontati, ma di abili professionisti con competenze nel settore informatico e finanziario. Le sue armi sono oggi hardware e software sofisticatissimi, che permettono di insinuarsi negli angoli più oscuri del web, protetti non dall’antica omertà, ma dall’anonimato che lo spazio digitale consente di mantenere. Nicola Gratteri illustra questa metamorfosi citando cifre e documenti che fanno riferimento anche alla ‘Quarta Mafia’ a dimostrazione del fatto che la mafia, e in particolare la ‘ndrangheta, agisce ormai su scala globale, spacciando droga, riciclando denaro, compiendo truffe finanziarie e vendendo armi in ogni parte del pianeta, senza nemmeno doversi spostare da casa. In questo peculiare processo di ibridazione, la ‘ndrangheta, come il mitologico grifone, incarna al contempo «valori» tradizionali e nuove istanze, rendendo sempre più fluidi i confini tra legalità e illegalità. Presenta Enzo Magistà direttore di TgNorba.

Alle ore 21, Giovanna Botteri, tra le più stimate corrispondenti e inviate italiane della RAI, si sofferma sulle atrocità delle guerre in corso prendendo spunto dal romanzo #Un autunno d‘agosto‘, (Chiarelettere), scritto da Agnese Pini, direttrice del quotidiano la Nazione. Il dialogo sul palco tra le due apprezzate giornaliste parte dagli orribili eccidi commessi dai nazifascisti durante l’estate del 1944 lungo la Linea Gotica, in particolare a San Terenzo Monti, dove vennero uccise senza pietà 159 persone. Attraverso la storia della sua famiglia, Pini offre un romanzo civile che parla del presente, restituendo verità e dignità al destino degli ultimi. ‘La storia raccontata in questo libro – dice Agnese Pini – può diventare allora un’occasione per tornare a ciò che siamo stati con una consapevolezza nuova. Del resto la resistenza civile di un paese si può tenere viva solo restituendo verità e dignità al destino degli ultimi’.

È la prima presentazione pubblica di piazza in Puglia per Enrico Letta, ex premier, già segretario del Pd, che alle ore 21.30 interviene con il suo libro ‘Molto più di un mercato. Viaggio nella nuova Europa” (ed. Il Mulino), in uscita proprio a ridosso del #iLP24. Enrico Letta ha documentato otto mesi di viaggio attraverso l’Unione Europea. Incaricato dalla Commissione europea di preparare il piano di rilancio dell’integrazione economica, ha scritto un diario di viaggio che traccia il futuro del mercato unico europeo e racconta l’evoluzione delle idee fondamentali dell’integrazione. In dialogo sul palco con Agnese Pini, direttrice del quotidiano la Nazione e moderati dalla giornalista Skytg24 Stefania Pinna, gli ospiti tracciano un quadro aggiornato dell’Europa alla luce delle recenti elezioni che hanno interessato i diversi paesi della UE.

Gradito ritorno al Libro Possibile per Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Repubblica, che alle ore 22.10, sul palco assieme a Lirio Abbate, analizza il contesto geopolitico internazionale alla luce dei nuovi equilibri imposti dalle guerre, partendo dal ruolo dell’Italia. Nel libro ‘Mediterraneo conteso. Perché l’Occidente e i suoi rivali ne hanno bisogno‘, edito da Rizzoli, Molinari offre un’analisi della situazione geopolitica del Mediterraneo, definendolo il cuore strategico del pianeta. Il libro, che rivela un Grande Gioco in cui proprio l’Italia si trova al centro per geografia e altro ancora, sarà lo spunto per approfondire anche gli ultimi aggiornamenti sull’attualità.

A inizio marzo, sui giornali italiani compare la notizia di un clamoroso caso di accesso a informazioni riservate riguardanti centinaia di persone tra politici e personaggi noti. Si parla di gravi falle nel sistema della sicurezza informatica, di un possibile mercato parallelo di dati riservati e della pubblicazione di notizie. Tutto nasce da un’inchiesta della procura di Perugia che ha indagato 16 persone. I due principali accusati sono un tenente della Guardia di Finanza, Pasquale Striano, e il pm Antonio Laudati, per anni alla direzione nazionale antimafia. Nei loro confronti si ipotizzano i reati di accesso abusivo a sistemi informatici, abuso d’ufficio e falso. Le indagini sono ancora in corso, quindi, molti elementi restano da chiarire. Nel libro inchiesta ‘Il Verminaio’ (Baldini+Castoldi), provano a fare chiarezza le due giornaliste Brunella Bolloli e Rita Cavallaro che a fronte del numero mostruoso di dati violati, parlano di una cabina di regia che regola un attacco sistematico alla vita democratica del Paese. L’autrice interviene alle ore 23.00 #iLP24.

Gran finale in musica con Manuel Agnelli che si esibirà in una mini-performance acustica in esclusiva per il Libro Possibile, a chiusura dell’ultima presentazione di questa XXIII edizione del festival con il libro di Stefano Senardi autore di #La musica è un lampo‘, (Fandango). Il celebre produttore discografico racconta la sua vita e la sua carriera, partendo dalla scintilla scoccata sin dall’infanzia con la musica di Renato Carosone e dei Beatles. Attraverso oltre 400 ricordi, Senardi offre un libro allegro e serio allo stesso tempo, che restituisce la vicenda politica degli anni, gli echi dei ‘anni di piombo’ e le atmosfere gioiose degli anni Ottanta. Un viaggio attraverso amicizie, ricordi e mille flashback, narrato dalla rockstar dei discografici. Manuel Agnelli, fondatore e frontman della band musicale Afterhours, noto al grande pubblico anche come giudice di X Factor, interverrà sul palco con l’autore per poi rispondere nota su nota con la sua performance acustica al tema musicale che ha ispirato questa edizione: ‘Where is the love?’.

Anche per l’ultima serata a Vieste sarà attivo il servizio di traduzione automatica in tempo reale (AI-generated real-time translation). Gli utenti possono scegliere di seguire la traduzione nella lingua prescelta leggendola sullo screen del cellulare o ascoltando la versione audio. Basterà inquadrare il QR code che si troverà sul sito e sulle brochure per seguire il link che apparirà.

