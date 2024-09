Si allarga la crisi idrica, Molise Acque dispone chiusure notturne in 41 Comuni anche del foggiano

Si aggrava la crisi idrica della regione, con le chiusure notturne che da oggi non interesseranno più solo Campobasso, ma anche altri comuni della provincia.

A disporlo, Molise Acque, con una nota urgente inviata questa mattina a Regione, prefetto, Egam, al gestore Grim e ai sindaci di 41 comuni molisani, in cui si dispone già da stanotte l’interruzione dell’erogazione di acqua per evitare lo svuotamento di condotte e serbatoi e si invita a valutare anche la possibilità di stop diurni, se necessario.

Grim provvederà alle chiusure nei 12 comuni gestiti direttamente, chiedendo agli altri a fare altrettanto. Per il capoluogo il gestore ha disposto la chiusura notturna, dalle ore 23 alle 5, da stanotte alla mattina del quattro ottobre per limitare i disagi anche di chi inizia a lavorare presto.

Alla base della nuova stretta – si legge nella nota di Molise Acque – la necessità di compensare il continuo, progressivo e significativo decremento dell’erogazione di acqua dalle sorgenti del Matese che da stamattina si ridurrà di 40 litri al secondo, pari al 19% dell’attuale flusso idrico.

Questo l’elenco dei Comuni interessati: Casacalenda, Provvidenti, Bonefro, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto, Montorio nei Frentani, Montelongo, Rotello, Larino, Baranello, Boiano, Busso, Campodipietra, Campolieto, Castellino sul Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Ferrazzano, Gildone, Ielsi, Macchia, Valfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Morrone del Sannio, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Sant’Elia a Pianisi, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, Sepino, Toro, Vinchiaturo, Gambatesa, Tufara, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Castelvetere, Circello, Colle Sannita, San Marco dei Cavoti, Reino, Molinara, San Giorgio la Molara Pago Veiano, Baselice, San Bartolomeo in Galdo, Foiano di Valfortore, Montefalcone Valfortore, Ginestra degli Schiavoni, Castelfranco in Miscano, San Marco la Catola, Faeto, Celle San Vito, Castelluccio Valmaggiore, Biccari, Alberona, Monteleone di Puglia, Anzano di Puglia, Savignano Irpino, Montaguto.