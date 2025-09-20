Shock a Tokyo 2025: Battocletti punta all’oro nei 5.000!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La penultima giornata dei Mondiali di Atletica Tokyo 2025 promette scintille per l’Italia: dopo una marcia (20 km) senza medaglie ma con qualche amarezza, oggi sabato 20 settembre si fa sul serio. Nadia Battocletti cercherà il colpaccio nei 5.000 metri femminili, già medaglia d’argento nei 10.000, mentre Sveva Gerevini completerà il suo eptathlon con le ultime prove decisive. Le staffette azzurre sono chiamate a dare il massimo per entrare nelle finali. Qui sotto vi proponiamo tutte le le info per seguire le gare: TV, streaming e gli atleti italiani coinvolti.

Gli azzurri protagonisti e il programma della giornata

La giornata odierna è piena di appuntamenti speranzosi per l’Italia, con impegni che vanno dalla marcia alle prove multiple, fino alle staffette e alle finali in pista. Le competizioni saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai, specialmente Rai 2 per la sessione pomeridiana. Prima di pranzo, il palinsesto prevede RaiSportHD dalle 12:00 alle 13:30, poi Rai2 dal termine del Tg della finestra matutina. In streaming: RaiPlay (gratuito), e per gli abbonati Discovery+, Eurosport 1 e DAZN. Nadia Battocletti ha la chance di replicare (o superare?) la brillante medaglia di argento già ottenuta nei 10.000 metri. I 5.000 saranno durissimi: le avversarie come Beatrice Chebet e Faith Kipyegon sono favorite, ma l’azzurra può giocarsela con la tattica giusta. Sveva Gerevini con l’eptathlon ha già dato prova di costanza. Oggi le restano due prove decisive (800m e tiro del giavellotto), fondamentali per conquistare un buon piazzamento complessivo. Le staffette azzurre: la qualificazione per le finali è l’obiettivo minimo. Se l’Italia riesce a imporre un buon ritmo nelle batterie, soprattutto nella 4×100 e 4×400, potremmo assistere a belle sorprese. Formazioni ancora da definire in parte, ma la posta è alta. In marcia, le recenti delusioni — il ritiro di Palmisano nella marcia femminile 20 km, posizioni lontane per gli altri azzurri — pesano. Tuttavia, la gara maschile può riservare qualche risultato soddisfacente da parte di Fortunato & co., se regge il passo iniziale. Una giornata molto importante quella di oggi 20 settembre 2025, poiché è l’ultima chiamata per molti azzurri per lasciare il segno. Battocletti attende la sua occasione, Gerevini lotta per ogni punto nell’eptathlon, le staffette vogliono entrare nella storia, la marcia spera in un riscatto. L’Italia, del resto ha già superato il numero totale di medaglie raggiunte a Budapest 2023: ora sono sei, con il nuovo argento di Andrea Dallavalle nel salto triplo.Gli azzurri sono al 7° posto del medagliere mondiale con queste sei medaglie (1 oro, 3 argenti, 2 bronzi).