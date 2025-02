Shiala Gatta contro Lorenzo al GF: “Non hai più attenzioni per me”, lui pensa ancora alla bugia: “Non perdono”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante ogni diretta del Grande Fratello Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non fanno che difendere il loro amore, il loro rapporto però continua ad essere altalenante nella casa più spiata d’Italia. Capita infatti spesso che i due si scontrino duramente, anche se fino ad ora sono sempre riusciti a riconciliarsi dopo i litigi.

Shaila Gatta ha chiaramente detto che si sente trascurata dal fidanzato negli ultimi giorni ed è per questo che ad un certo punto è sbottata al Grande Fratello. Rivolgendosi a Lorenzo Spolverato che non ha la delicatezza di capire che non è una sua amica ma la sua fidanzata e che anche se non è facile ogni giorno sceglie di accettare lati di lui. Subito dopo gli ha detto che non riceve abbracci da lui e che ha delle mancanze.

Shaila Gatta sbotta contro Lorenzo Spolverato al GF: il gieffino non ha più attenzioni per lei?

La gieffina ha accusato il fidanzato di non avere più attenzioni nei suoi confronti, invece per le altre le ha. Ha poi aggiunto: “Oggi non ho ricevuto mezza carezza. Ma che cavolo, non riesci a vedere che accanto hai una persona che ha dei bisogni come ne hai altri tu?! Ecco te ne vai, bene, perfetto”. Visibilmente infastidita lo ha poi accusato di essere un compagno del ca**o e un egoista di me**a.

Poco dopo Shaila Gatta ha raggiunto il fidanzato in sauna e lui mentre parlavano ha ammesso di essere ancora deluso dal fatto che lei gli abbia mentito. La gieffina infatti non gli aveva detto che la collanina che indossa sempre gliel’ha regalata un ex fidanzato. Più volte Lorenzo Spolverato le ha detto che non tollera le bugie e che non le perdona, vuole un rapporto basato sul rispetto e sulla sincerità, l’ha quindi invitata ad essere sempre sincera con lui.