Shaila Gatta non prende bene le critiche, al GF sbotta: “Sminuito la mia intelligenza e la mia personalità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È andata in onda ieri sera la 29esima puntata del Grande Fratello e come al solito Shaila Gatta è stata spesso al centro dell’attenzione. Tra le varie cose la gieffina ha avuto modo di ascoltare ciò che un suo compagno di avventura pensa di lei e di fronte alle critiche non ha reagito affatto bene.

In diretta Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui si vede Federico Chimirri che parla del rapporto tra l’ex velina di Striscia la notizia e Lorenzo Spolverato. Lui pensa che lei sia succube del fidanzato, che la sua vicinanza la influenza troppo perché teme troppo il suo giudizio. Le parole del gieffino non sono proprio piaciute a Shaila Gatta, visibilmente infastidita gli ha detto: “Grazie per aver sminuito la mia intelligenza e la mia personalità…”.

Shaila Gatta perde la pazienza in diretta: lo sfogo della gieffina dopo le critiche

In molti nella casa si sono scagliati contro la ballerina, ma lei per l’ennesima volta la gieffina ci ha tenuto a precisare che tutto quello che fa lo fa perché lo sceglie lei, si è detta stanca di sentire che è succube e che si fa mettere in piedi sulla testa. Rivolgendosi a Federico Chimirri ha poi detto che lui non ha mai provato a conoscerla e non ha mai parlato con lei oltre al momento in cui lei gli ha chiesto qualcosa della sua vita. A detta sua lui non le ha mai chiesto nulla, quindi non capisce come fa a giudicarla.

Shaila Gatta ha poi fatto sapere che prima le andava bene tutto ma ora non è più così perché grazie a Lorenzo Spolverato quando ci sono cose che non le stanno bene lo dice con tanta libertà.