Shaila Gatta, l’ex la attacca: “Mi tradiva. Io violento? Ha detto enormi bugie”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In molti ricorderanno che all’inizio del suo percorso al Grande Fratello Shaila Gatta ha parlato di una sua passare relazione sentimentale che ha definito tossica perché l’ex fidanzato la manipolava. Lo ha anche accusato di essere violento psicologicamente e fisicamente, lui a quel punto aveva deciso di uscire allo scoperto per smentire tutto.

Si tratta di Alessandro Rizzo, in una nuova intervista concessa a Casa Chi l’ex fidanzato della gieffina è tornato a parlare di lei e del loro rapporto. Il ragazzo ha fatto sapere che lui e la ballerina si conoscono da quando erano bambini e sono stati fidanzati per ben sei anni. Ad oggi non si sentono più ma ci ha tenuto a precisare che la loro relazione è finita in modo civile, infatti ciò che è successo dopo lo ha non poco sorpreso. L’ex fidanzato di Shaila Gatta ha parlato di episodi poco piacevoli e ha rivelato che lei lo ha tradito diverse volte, per lui è stato tragico perché non voleva accettarlo e ha avuto una depressione.

L’ex di Shaila Gatta era violento e manipolatore? Alessandro Rizzo nega

Alessandro Rizzo (Foto Ig @alecksandro)

Alessandro Rizzo ha fatto sapere che la loro storia d’amore è finita quando lui ha scoperto l’ennesimo tradimento. Qualche mese dopo si sono rivisti per un aperitivo e sembrava che fossero rimasti in buoni rapporti, un anno dopo però lei lo ha dipinto come un demonio. A detta sua chi li conosce sa bene che quello che ha raccontato Shaila Gatta su di lui non è la verità.

Il ragazzo ha anche detto la sua in merito alla storia d’amore nata tra Shaila e Lorenzo. A parer suo lei è innamorata però accanto al gieffino si è spenta. Anche lui ha ritrovato l’amore dopo la loro rottura, oggi sta con un uomo, in merito a ciò ha detto: “Ho cambiato proprio rotta. Sono felice, ma non capisco come mai lei ha trasformato la nostra relazione in carne da macello dicendo enormi bugie“.