Sfortuna ed errori consegnano la vittoria al Matera: Manfredonia battuto 3 a 0



Che il Matera fosse una squadra dai valori tecnici importanti, con una difesa inviolata ed un trend in trasferta tra i più proficui del girone, era un dato notorio ed oggi concretamente ed ampiamente confermato.

Quella di Mr Ciullo è stata una gara speculare e saggiamente attendista a seguito della quale, con due azioni da goal efficaci, innescate da marchiani errori difensivi ed un calcio di punizione, il Matera porta a casa una importante vittoria in trasferta che lo relega provvisoriamente nelle posizioni alte della classifica.

Peccato perché il Manfredonia era partito a razzo e già al 4′ avrebbe potuto passare in vantaggio se non fosse che il giovane portiere Materano avesse compiuto un autentico miracolo sul primo palo e da distanza ravvicinata sul tiro di Calemme, indiscutibilmente il migliore in campo.

Il Matera segna al 15′ su marchiano errore di Konate (idem a Francavilla) che perde palla a centrocampo ed innesca un contropiede con Sicurella che porta in vantaggio i suoi. Al 30′ raddoppio del Matera con Infantino grazie alla solita amnesia difensiva.

Nella ripresa il Manfredonia torna in campo e si riversa nella trequarti avversaria ed al 10′ è Calemme che si inventa il tiro della domenica da posizione defilata e sfortunatamente il palo interno gli nega la gioia di quello che sarebbe stato un eurogoal.

Al 11′ Konate (prestazione da dimenticare) viene richiamato in panchina con Carbonaro ed al loro posto entrano Bonicelli e Tedesco per tentare il tutto per tutto. Al 19′ ancora sfortunato il Manfredonia con la troversa che nega il goal al solito Calemme.

Al 26′ terzo goal del Matera su calcio di punizione di Sicurella con Pirola che appoggia di testa la sfera alla spalle di Sapri.

Il Manfredonia guadagna metri con Tedesco e Bonicelli ma il risultato non cambia sino alla fine. Risultato a consuntivo bugiardo, condizionato dalla sfortuna che ha visto questa volta come destinatario ed eccessivamente penalizzato il Manfredonia. Vi è tuttavia un dato che emerge: gli otto goal subiti nelle gare ufficiali ed un unico goal realizzato.

Questi dati testimoniano un evidente problema nel reparto difensivo ma anche un altrettanto problema in quello offensivo, a consuntivo poco prolifico.

In settimana sarebbe dovuto arrivare Bottalico per dare manforte alla mediana, interdire le giocate avversarie nella zona nevralgica del campo ma l’acquisto, purtroppo, è saltato. Konate, inutile negarlo, allo stato, non è quel giocatore che unitamente a Fissore e Forte, la scorsa stagione, avevano eretto una diga difensiva ed era stato il punto di forza e riferimento della squadra di Mr Cinque, avendo mostrato una condizione fisica e tecnica non al meglio.

La società, unitamente al Ds Scuotto e Mr Cinque dovrà fare le giuste e ponderate valutazioni tecniche per cercare di cambiare il trend statistico, non esaltante, già dalla prossima in trasferta contro l’Ugento.



Antonio Castriotta