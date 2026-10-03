Sport Manfredonia
Sesta giornata di Serie D in programma domani
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Sesta giornata di Serie D in programma domani
Sesta giornata A 04/10/2026
Brindisi – Real Aversa
F. Andria-Real Forio
Gladiator – Turris
Gravina – Virtus Francavilla
Ischia – Ebolitana
Manfredonia – Bisceglie
Martina – Francavilla
Melfi – Nocerina
Palmese – Nardò
Classifica
Virtus Francavilla 15
Bisceglie 12
Turris 11
Nocerina 10
Real Aversa 10
Martina 9
Manfredonia 8
Gravina 8
Real Forio 7
Ebolitana 7
Gladiator 6
Brindisi 6
Melfi 4
Palmese 4
Francavilla 3
Nardò 3
Ischia 1
Fidelis Andria 1
Settima giornata A 11/10/2026
Bisceglie – Palmese
Ebolitana – Martina
Turris – Manfredonia
Francavilla – Gladiator
Ischia – Melfi
Nardò – Gravina
Nocerina – Brindisi
Real Aversa – F. Andria
Virtus Francavilla – Real Forio