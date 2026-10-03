Eventi Manfredonia
San Francesco a Manfredonia: il programma di domani
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San Francesco a Manfredonia: il programma di domani
DOMENICA 4 OTTOBRE – FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
- Ore 8:00 – 10:30 – 11:30: SANTE MESSE
- Ore 18:00: SOLENNE EUCARESTIA – Preghiera e accensione della lampada in onore del Patrono d’Italia da parte del Sindaco
- Ore 19:00: PROCESSIIONE IN ONORE DEL SANTO DI ASSISI ITINERARIO: Via Tribuna, Via Magazzini, sosta davanti all’Ospedale, Via Isonzo, Via Stella, Via Antiche Mura, Via G. Palatella, Corso Manfredi, sosta davanti al Palazzo comunale per il messaggio del Sindaco alla cittadinanza, Via S. Maria delle Grazie
- Ore 22:00: SPETTACOLO PIROTECNICO della “NUOVA PIROTECNICA” DI ROSSELLA DI BARI (MANFREDONIA)