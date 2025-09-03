[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serracapriola, malviventi fanno saltare sportello bancomat

SERRACAPRIOLA – Boato nella notte a Serracapriola, dove è stato fatto esplodere lo sportello automatico della filiale dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, in corso Giuseppe Garibaldi. Il bancomat è “saltato” intorno alle 4 del mattino. Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno analizzando i filmati della videosorveglianza per tentare di risalire ai responsabili.

Vincenzo D’Errico



