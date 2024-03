Serie Netflix YOU, La foto sul set della stagione 5 riporta Joe nel luogo della prima stagione

Serie Netflix YOU compare il primo indizio della quinta ed ultima stagione dell’amatissima serie. Nella foto si vede Joe Goldberg passeggiare tra le strade di Manhattan. Proprio li dove tutto è iniziato. Netflix ha pubblicato questa foto che fa discutere perchè sembrerebbe dare un indizio importante. Joe tornerà nel luogo del delitto, a New York, dove tutto è cominciato.

Serie Netflix YOU YOU 5 Le anticipazioni

La quinta ed ultima stagione di YOU ci riporta a New York, a Manhattan li dove è iniziata, lo il tour evasivo di Joe che si era dovuto trasferire in altri lidi, per poi finire addirittura in Inghilterra. Set diverso ma finale sempre simile. Nella parentesi Londinese Joe si era finto un professore, andando indisturbato in giro per la capitale. Il protagonista era ripartito da zero senza perdere quel vizio che lo accompagna in tutte le stagioni, uccidere. Riesce dopo alcune peripezie a tornare a New York riappropriandosi della sua identità.

Secondo i rumors, l’ultima stagione tornerà nei luoghi della prima, da quella libreria in cui lo abbiamo conosciuto. Avrà perso il vizio?

Il cast e i nuovi personaggi

Il cast della quinta stagione vede oltre a Joe, anche Madeline Brewer che sarà la protagonista della stagione, poi Anna Camp e Griffin Matthews che rappresentano dei parenti e amici della protagonista. Ci saranno forse degli importanti ritorni da Ellie (Jenna Ortega) al Dottor Nicky (John Stamos).

Quando esce YOU 5?

Netflix non ha ancora ufficializzato l’uscita ma molto probabilmente You 5 uscirà prima della fine del 2024, Sicuramente verrà spezzata la messa in onda in due trance.