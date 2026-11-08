Chi è Emanuela Fanelli: età, carriera, marito e vita privata dell'attrice

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Negli ultimi anni Emanuela Fanelli è diventata uno dei volti più apprezzati del cinema e della televisione italiana. Attrice, comica e autrice, ha conquistato il pubblico grazie al suo talento e a uno stile ironico e originale che l’ha resa protagonista di film, serie tv e programmi di successo.

Dagli esordi in piccoli ruoli fino ai prestigiosi riconoscimenti ottenuti ai David di Donatello, la sua carriera è cresciuta costantemente. Nonostante la popolarità, però, l’attrice continua a mantenere grande riservatezza sulla propria vita privata. Chi è Emanuela Fanelli? Ha un marito e dei figli? E quali sono stati i passaggi più importanti della sua carriera?

Chi è Emanuela Fanelli e come è iniziata la sua carriera

Nata a Roma il 6 luglio 1986, Emanuela Fanelli si avvicina alla recitazione durante l’adolescenza e muove i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando tra cinema, televisione e teatro.

L’esordio sul grande schermo arriva nel 2015 con un piccolo ruolo nel film Non essere cattivo di Claudio Caligari. Successivamente prende parte a diverse produzioni, tra cui Gli ultimi saranno ultimi, Assolo e Beata ignoranza, dove inizia a farsi notare per la sua capacità di interpretare personaggi brillanti e fortemente caratterizzati.

Parallelamente lavora anche in televisione accanto a Corrado Guzzanti, Serena Dandini e Lillo & Greg, costruendo passo dopo passo una carriera sempre più solida.

Il successo con Valerio Lundini e i David di Donatello

La vera svolta arriva nel 2020 grazie a Una pezza di Lundini, programma cult di Rai 2 che la vede al fianco di Valerio Lundini.

I suoi monologhi e la comicità surreale conquistano il pubblico e fanno crescere rapidamente la sua popolarità. Negli anni successivi arrivano ruoli importanti al cinema con registi come Paolo Virzì e Paola Cortellesi.

Nel 2023 conquista il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per Siccità. Un altro importante riconoscimento arriva grazie alla partecipazione in C’è ancora domani, il film di Paola Cortellesi che ottiene un enorme successo di pubblico e critica.

Tra i lavori più recenti figurano anche Follemente, Il rumore delle cose nuove e la serie Peccato, nella quale interpreta una versione ironica di se stessa.

Marito, figli e vita privata

Uno degli aspetti che più incuriosiscono i fan riguarda la vita privata di Emanuela Fanelli.

L’attrice ha sempre scelto di mantenere la massima discrezione lontano dai riflettori. In diverse occasioni ha dichiarato di essere single e di non aver mai considerato il matrimonio o la maternità come obiettivi della propria vita.

Attualmente non risultano relazioni ufficiali pubbliche e non ha figli. Fanelli preferisce concentrarsi sul lavoro e condividere con il pubblico soprattutto i progetti professionali.

Prima di raggiungere il successo nel mondo dello spettacolo, ha lavorato per circa dieci anni come babysitter e insegnante d’asilo, un’esperienza che ricorda spesso con affetto e semplicità.

Molto legata alla famiglia e alle proprie radici romane, continua a distinguersi per uno stile autentico e riservato, caratteristiche che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della sua generazione.