Serie D, la settima giornata live del girone H
Serie D, la settima giornata live del girone H
Settima giornata A 11/10/2026
Ebolitana – Martina 0-0
Ischia – Melfi 0-0
Nardò – Gravina 0-0
Real Aversa – F. Andria 0-0
Virtus Francavilla – Real Forio 0-0
Bisceglie – Palmese 0-0 ore 15.30
Francavilla – Gladiator 0-0 ore 15.30
Turris – Manfredonia 0-0 ore 16
Nocerina – Brindisi 0-0 ore 18
Classifica
Virtus Francavilla 16
Nocerina 14
Martina 13
Bisceglie 13
Turris 13
Gravina 12
Manfredonia 12
Real Aversa 11
Brindisi 10
Ebolitana 9
Real Forio 8
Gladiator 8
Palmese 8
Melfi 5
Fidelis Andria 5
Francavilla 4
Nardò 4
Ischia 3
Ottava giornata A 18/10/2026
Brindisi – Nardò
F. Andria – Virtus Francavilla
Gladiator – Real Aversa
Gravina – Francavilla
Manfredonia – Ischia
Martina – Nocerina
Melfi – Bisceglie
Palmese – Ebolitana
Real Forio – Turris