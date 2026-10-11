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Tra le novità più forti della categoria sport di Amici 26 c’è Gabriele Guidi Rontani, giovane atleta che porta il pugilato dentro la scuola di Maria De Filippi. Ma chi è davvero Gabriele? Quanti anni ha? Quanto è alto? E quali risultati ha ottenuto prima di diventare il nuovo pugile Amici 26?

Chi è Gabriele Guidi Rontani: età, altezza e dove è nato

Gabriele Guidi Rontani nasce il 2 marzo 2004 a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Nel 2026 ha 22 anni. Il giovane atleta è alto 1 metro e 80 centimetri e gareggia nella categoria dei 70 kg, come indicato nella scheda ufficiale del CONI. Fa parte del Gruppo Sportivo Esercito, una delle realtà più prestigiose per gli atleti italiani che competono a livello agonistico.

La sua presenza ad Amici 26 porta nel programma un profilo sportivo già maturo, con una storia costruita sul ring e una determinazione che lo ha reso uno dei pugili più promettenti della sua generazione.

La carriera nel pugilato: incontri, risultati e medaglie internazionali

La carriera di Gabriele Guidi Rontani inizia nel 2017, quando disputa il suo primo incontro il 21 aprile. Da allora il suo percorso è stato costante e ricco di tappe significative. Secondo i dati riportati da BoxRec, aggiornati al 2026, Gabriele ha disputato 114 incontri per un totale di 322 round, con guardia ortodossa e inserimento nella divisione dei superwelter. Nella classifica italiana della piattaforma risulta primo tra i pugili attivi della sua categoria, mentre a livello internazionale occupa la ventisettesima posizione.

Il risultato più importante arriva nel 2026, quando conquista la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, categoria 70 kg. Un trionfo che Gabriele ha vissuto con grande emozione, ringraziando il pubblico e dichiarando di voler continuare a lavorare per raggiungere un nuovo obiettivo: le qualificazioni olimpiche.

Gabriele Guidi Rontani ad Amici 26 e vita privata

L’ingresso di Gabriele Guidi Rontani ad Amici 26 segna un momento importante per la categoria sport del talent. La sua presenza porta nella scuola un atleta che ha già dimostrato disciplina, costanza e capacità di competere ad alto livello. Accanto a lui, nella nuova edizione, ci sono altri giovani talenti come la judoka India Serafini, la ballerina Anna Messina e il cantante Manuel Meledina. Per quanto riguarda la vita privata, Gabriele mantiene una certa riservatezza.

Alcuni contenuti presenti sul suo profilo Instagram lasciano intuire che possa essere fidanzato, ma il pugile preferisce condividere soprattutto momenti legati agli allenamenti, ai risultati sportivi e alla sua crescita professionale. La sua partecipazione ad Amici 26 permetterà al pubblico di conoscerlo meglio, scoprire la sua storia e seguire da vicino il percorso di un atleta che ha già dimostrato di avere la stoffa per arrivare lontano.