Sport Manfredonia
Serie D, in diretta dal Miramare e dagli altri campi
13ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30)
Barletta-Nola 0-0 ore 16
Pompei-Nardò 1-0
Ferrandina-Fasano 0-0
Francavilla in S.-F. Andria 0-0
Manfredonia-Heraclea 0-0
Martina-Gravina 0-0 ore 15
Paganese-Real Normanna 0-0 ore 15
Sarnese-Acerrana 1-0
V. Francavilla-Afragolese 0-0
Classifica
Fasano 26
Paganese 25
Heraclea 23
F. Andria 23
Afragolese 23
Barletta 21
Nola 20
Martina 19
Gravina 17
Nardò 16
Manfredonia 16
Francavilla S. 15
V. Francavilla 14
Real Normanna 13
Ferrandina 13
Sarnese 13
Pompei 12
Acerrana 3
14ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30)
Afragolese-Paganese
Fasano-Barletta
F. Andria-V. Francavilla
Nola-Manfredonia
Gravina-Ferrandina
Heraclea-Pompei
Nardò-Sarnese
Real Normanna-Martina
Acerrana-Francavilla in S.