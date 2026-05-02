Sport Manfredonia
Serie D, il programma dell’ultima giornata
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Serie D, il programma dell’ultima giornata
34a giornata 03.05.2026 h 15.00
Francavilla in S.-Afragolese
Nardò-Barletta
Fidelis Andria-Pompei
Heraclea-Ferrandina
Acerrana-Manfredonia
Nola-Martina
Fasano-Paganese
Gravina-Real Normanna
Virtus Francavilla-Sarnese
Classifica
Barletta 70
Martina 62
Fasano 59
Paganese 58
Nardò 52
Gravina 52
Afragolese 49
F. Andria 48
V. Francavilla 47
Real Normanna 43
Manfredonia 40
Sarnese 40
Francavilla S. 40
Nola 38
Heraclea 35
Pompei 31
Ferrandina 30
Acerrana 5 (-9)