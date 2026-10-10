Sport Manfredonia
Serie D, il programma della settima giornata del girone H
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Serie D, il programma della settima giornata del girone H
Settima giornata A 11/10/2026
Bisceglie – Palmese
Ebolitana – Martina
Turris – Manfredonia
Francavilla – Gladiator
Ischia – Melfi
Nardò – Gravina
Nocerina – Brindisi
Real Aversa – F. Andria
Virtus Francavilla – Real Forio
Classifica
Virtus Francavilla 15
Nocerina 13
Martina 12
Bisceglie 12
Turris 12
Gravina 11
Manfredonia 11
Real Aversa 10
Brindisi 9
Ebolitana 8
Real Forio 7
Gladiator 7
Palmese 7
Melfi 4
Fidelis Andria 4
Francavilla 3
Nardò 3
Ischia 2
Ottava giornata A 18/10/2026
Brindisi – Nardò
F. Andria – Virtus Francavilla
Gladiator – Real Aversa
Gravina – Francavilla
Manfredonia – Ischia
Martina – Nocerina
Melfi – Bisceglie
Palmese – Ebolitana
Real Forio – Turris