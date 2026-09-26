Sport Manfredonia
Serie D, il programma della quinta giornata
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Serie D, il programma della quinta giornata
Quinta giornata A 27/09/2026
Bisceglie – Ischia
Ebolitana – Melfi
Turris – F. Andria
Francavilla – Brindisi
Nardò – Martina
Nocerina – Palmese
Real Aversa – Gravina
Real Forio – Manfredonia
Virtus Francavilla – Gladiator
Classifica
Virtus Francavilla 12
Bisceglie 9
Gravina 8
Turris 8
Real Aversa 7
Real Forio 7
Nocerina 7
Martina 6
Gladiator 6
Manfredonia 5
Palmese 4
Melfi 4
Ebolitana 4
Nardò 3
Francavilla 3
Brindisi 3
Ischia 1
Fidelis Andria 1
Sesta giornata A 04/10/2026
Brindisi – Real Aversa
F. Andria-Real Forio
Gladiator – Turris
Gravina – Virtus Francavilla
Ischia – Ebolitana
Manfredonia – Bisceglie
Martina – Francavilla
Melfi – Nocerina
Palmese – Nardò