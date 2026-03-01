Serie D, girone H: in campo per la giornata numero 26
Serie D, girone H: in campo per la giornata numero 26
26a giornata 01.03.2026 h 14.30
Agragolese-Acerrana 0-0
Nola-Francavilla in S. 0-0
Gravina-Pompei 0-0 ore 15
Heraclea-Virtus Francavilla 0-0 ore 15
Martina-Ferrandina 0-0 ore 15
Nardò-Fidelis Andria 0-0 ore 15
Paganese-Barletta 0-0 ore 15
Real Normanna-Manfredonia 0-0 ore 15
Fasano-Sarnese 0-0 ore 15.30
Classifica
Paganese 51
Barletta 49
Martina 49
Fasano 44
Afragolese 40
Nardò 39
Nola 38
Gravina 37
V. Francavilla 35
F. Andria 35
Heraclea 33
Manfredonia 33
Sarnese 29
Francavilla S. 29
Real Normanna 28
Ferrandina 25
Pompei 19
Acerrana 14
27a giornata 08.03.2026 h 14.30
Ferrandina-Afragolese
Francavilla in S.-Fasano
Virtus Francavilla-Nola
Sarnese-Gravina
F.Andria-Heraclea
Barletta-Martina
Acerrana-Nardò
Manfredonia-Paganese
Pompei-Real Normanna