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Serie D, girone H: gli altri verdetti che si decideranno domani

Gli unici verdetti certi in Serie D girone H sono la promozione del Barletta in Serie C e la retrocessione dell’Acerrana.

Per il secondo posto, che offre il miglior piazzamento playoff, è ormai certa il Martina, che affronterà il Nola nell’ultima gara di campionato (non è una buona notizia per il Manfredonia) a + 3 sul Fasano ed a + 8 per la differenza reti.

Fasano e Paganese sono ancora in corsa per la terza e quarta piazza (ma sono certe dei playoff) e si scontreranno in Valle d’Itria in uno scontro diretto.

E invece lotta all’ultima posizione playoff tra Nardò (che affronta il Barletta) ed il Gravina (Real Normanna): in questo caso la differenza reti sorride ai neretini.

Lottano per salvarsi Ferrandina (vs Heraclea) e Pompei (vs Fidelis Andria): una delle due retrocederà direttamente, ma potrebbe capitare ad entrambe se Manfredonia (vs Acerrana), Sarnese (vs Virtus Francavilla) e Francavilla in Sinni (vs Afragolese) conquistassero il bottino pieno dalle loro rispettive gare.

Le tre, in caso di vittoria, eviterebbero la lotteria dei playout, che giocherà, invece l’Heraclea, mentre il Nola tenterà il miracolo in casa contro il Martina.