Serie D, domani in campo il girone H per la 26a giornata
26a giornata 01.03.2026 h 14.30
Paganese-Barletta
Gravina-Pompei
Martina-Ferrandina
Nardò-Fidelis Andria
Nola-Francavilla in S.
Real Normanna-Manfredonia
Fasano-Sarnese
Agragolese-Acerrana
Heraclea-Virtus Francavilla
Classifica
Paganese 50
Barletta 48
Martina 48
Fasano 43
Afragolese 39
Nardò 38
Nola 37
Gravina 36
V. Francavilla 34
F. Andria 34
Heraclea 32
Manfredonia 32
Sarnese 28
Francavilla S. 28
Real Normanna 27
Ferrandina 24
Pompei 18
Acerrana 13
27a giornata 08.03.2026 h 14.30
Ferrandina-Afragolese
Francavilla in S.-Fasano
Virtus Francavilla-Nola
Sarnese-Gravina
F.Andria-Heraclea
Barletta-Martina
Acerrana-Nardò
Manfredonia-Paganese
Pompei-Real Normanna