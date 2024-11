Serie D, altri due punti di penalizzazione per il Brindisi

La sezione disciplinare del tribunale federale nazionale ha inflitto due nuovi punti di penalizzazione al Brindisi, entrambe per ritardi nei pagamenti uno relativo al campionato di serie D (stagione 2022-23) ed un altro per la scorsa stagione tra i professionisti.

Un anno di inibizione all’allora amministrazione amministratrice Mariachiara Rispoli mentre una ammonizione con diffida per il neo presidente Giuseppe Roma.

I due punti riguardano due procedure diverse di ritardo dei pagamenti, il Brindisi torna ora a meno cinque i classifica e che allontana il raggiungimento dello zero in graduatoria in vista della trasferta di domenica ad Ugento.