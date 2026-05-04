Sport Puglia

Serie D 26/27: quante pugliesi! La lista ad oggi

Redazione4 Maggio 2026
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Serie D 26/27: quante pugliesi! La lista ad oggi

Concreto il rischio di più di dieci pugliesi in Serie D.

Bisceglie promossa dall’Eccellenza
Brindisi promossa dall’Eccellenza
Fasano (in lotta playoff)
Fidelia Andria
Foggia retrocessa dalla serie C
Gravina
Manfredonia
Martina (in lotta playoff)
Nardò (in lotta playoff)
Virtus Francavilla

In forse
Heraclea (spareggio col Nola)
Taranto (spareggi nazionale in Eccellenza)

Redazione4 Maggio 2026