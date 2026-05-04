Sport Puglia
Serie D 26/27: quante pugliesi! La lista ad oggi
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Serie D 26/27: quante pugliesi! La lista ad oggi
Concreto il rischio di più di dieci pugliesi in Serie D.
Bisceglie promossa dall’Eccellenza
Brindisi promossa dall’Eccellenza
Fasano (in lotta playoff)
Fidelia Andria
Foggia retrocessa dalla serie C
Gravina
Manfredonia
Martina (in lotta playoff)
Nardò (in lotta playoff)
Virtus Francavilla
In forse
Heraclea (spareggio col Nola)
Taranto (spareggi nazionale in Eccellenza)