SERIE B alla Seconda: Un Traguardo Storico per il Circolo Tennis Manfredonia!

È tutto pronto per l’inizio dei campionati nazionali a squadre maschili e femminili, che vedranno il Circolo Tennis Manfredonia protagonista con ben due squadre impegnate in Serie B, un risultato straordinario per lo sport sipontino!

La presenza di ben due formazioni del Circolo Tennis Manfredonia in questo prestigioso campionato rappresenta un traguardo importante per la città e per il tennis locale, che continua a crescere e a farsi notare a livello nazionale. Un riconoscimento per il lavoro e l’impegno dei giocatori, dei tecnici e di tutta la comunità che supporta il Circolo da anni.

La Squadra Femminile

Dopo la meritata promozione dello scorso anno, le ragazze sono pronte a lottare con determinazione per confermarsi ai vertici del campionato. La formazione sarà guidata con grinta e passione da Alessandra Piccoli, capitano e giocatrice, vera leader dentro e fuori dal campo. Al suo fianco, Paola De Luca, punta di diamante del vivaio locale, pronta a mettere in campo tutta la sua qualità e il suo talento. A completare la squadra, l’esordiente Antonia Zino, che con il suo spirito combattivo e il duro lavoro saprà sicuramente lasciare il segno.

È importante sottolineare la partecipazione di giocatrici di alto livello, come Julita Saner, Anamari Znuderl e Francesca Rescaldani

Le ragazze inizieranno in casa il 25 aprile contro il CT Macerata in un match che promette spettacolo e grande intensità.

La Squadra Maschile

Anche i ragazzi avranno l’opportunità di riscattarsi dopo la retrocessione dello scorso anno, grazie alla fortuna del ripescaggio che restituisce loro la possibilità di competere in Serie B. La squadra può contare su autentici pilastri dello sport sipontino. Flavio Falcone, prodotto del vivaio locale, è stato protagonista di un eccellente inizio di stagione e sarà fondamentale per le ambizioni della squadra. La guida esperta di Gianluca Piccoli capitano e giocatore, sarà cruciale per orientare i compagni nei momenti decisivi del campionato. Infine, non può mancare Antonluca Romoli, ormai considerato a tutti gli effetti un orgoglio sipontino, presenza costante e imprescindibile nelle squadre del Circolo Tennis Manfredonia nel corso degli anni.

Alla formazione non mancheranno figure di rilievo a livello internazionale, tra cui Loic Cloes, Jannik Opitz, Gaston Tonello e Mateo Cressa.

I ragazzi inizieranno fuori casa il 25 aprile contro il CT Maggioni

Questo doppio traguardo è una straordinaria testimonianza della crescita e della passione per il tennis a Manfredonia, che continua a brillare a livello nazionale grazie all’impegno e alla dedizione di questi straordinari atleti.

Forza Circolo Tennis Manfredonia, tutta la città è con voi!

(Cura stampa Fat.ale)