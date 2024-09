Serena Brancale risponde a modo suo al dissing tra Fedez e Tony Effe. Con il rifacimento in barese di una canzone di Areta Franklin. Dopo il tormentone Baccalà, torna alla ribalta in queste ore con una simpatica risposta al botta e risposta tra i due rapper Tony Effe e Fedez. I due in questi giorni si sfidano e si lanciano frecciate a suon di canzoni. Con Segreti e dietro le quinte che mostrano tutto il rancore tra i due.

Serena Brancale si diverte dicendo “vi fate la guerra e non siete in grado di fare una canzone, tutt’e due insieme neanche una canzone buona“. Continua dicendo “Quando finisce questa finta guerra?” e termina con un “Sciat a Fangul”.