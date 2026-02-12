Separazione delle carriere dei Magistrati: incontro pubblico per informare e favorire una scelta consapevole a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Separazione delle carriere dei Magistrati: incontro pubblico a Manfredonia per informare e favorire una scelta consapevole

Manfredonia – Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 19.00, presso il Regio Hotel Manfredi, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Separazione delle carriere dei Magistrati: le ragioni del NO e quelle del SI informare per una scelta consapevole”, promosso congiuntamente dallo Yachting Club Marina del Gargano e dal Rotary Club Manfredonia.

L’iniziativa nasce con un intento esclusivamente informativo: offrire ai partecipanti un’occasione di approfondimento su un tema di grande rilievo istituzionale e giuridico, attraverso l’ascolto diretto di posizioni differenti e il confronto tra punti di vista contrapposti, nel pieno rispetto del pluralismo e della libertà di opinione.

Dopo i saluti istituzionali dei presidenti delle due associazioni promotrici, l’incontro sarà introdotto e moderato dal professor Giandomenico Salcuni, ordinario di Diritto Penale presso l’Università di Foggia, che guiderà il dibattito assicurando equilibrio nei tempi e correttezza nell’esposizione delle argomentazioni.

Interverranno come relatori il dottor Antonio Diella, Presidente esecutivo del Comitato per il NO, e l’avvocato Giulio Treggiari, Coordinatore del Comitato territoriale per il SI, chiamati a illustrare in modo chiaro e accessibile le rispettive posizioni.

Gli enti organizzatori ribadiscono con forza la totale neutralità dell’evento: l’incontro non intende orientare il pubblico verso alcuna scelta precostituita, ma esclusivamente mettere a disposizione strumenti di comprensione e riflessione, affinché ciascun cittadino possa formarsi un’opinione autonoma e consapevole.

La partecipazione è riservata ai soci dei due Club ed è aperta al pubblico previa richiesta di invito.

Il Presidente Yachting Club Marina del Gargano: Dott. Pasquale Frattaruolo

Il Presidente Rotary Club Manfredonia: Ing. Raffaele Fatone