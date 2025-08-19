Selvaggia Lucarelli punge Fedez sul flop del concerto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Selvaggia Lucarelli torna ad accendere i riflettori con una nuova stoccata nella sua newsletter “Vale Tutto”, questa volta indirizzata a Fedez. La giornalista ha messo in luce una situazione imbarazzante per il rapper, legata alle vendite dei biglietti del suo prossimo concerto a Forte dei Marmi, a Villa Bertelli. L’evento, previsto per il 19 agosto, non ha ottenuto il riscontro di pubblico sperato, con un numero di biglietti venduti nettamente inferiore alle aspettative, lasciando ampi spazi vuoti tra spalti e tribune.

Il flop di Fedez a Forte dei Marmi

Il flop, seppur parziale, ha costretto gli organizzatori a ricorrere a una misura drastica per tentare di riempire il parterre: una promozione con il 50% di sconto. Lucarelli ha svelato il retroscena riportando il contenuto di una email inviata da un’agenzia di eventi, che offriva il biglietto a 15 euro invece di 30, giustificando la mossa come un “esclusivo sconto” per ringraziare l’entusiasmo degli iscritti.

L’ironia della situazione non è sfuggita alla giornalista, che ha subito colto l’occasione per lanciare una frecciata al rapper. Lucarelli ha infatti sottolineato come questo accadesse poco tempo dopo che Fedez aveva apertamente criticato Elodie per la gestione del suo sold out a San Siro, accusandola di aver “gonfiato” il risultato con la distribuzione di biglietti a prezzi agevolati.

La giornalista ha concluso il suo attacco con una frase incisiva: “Aveva appena finito di per*ulare Elodie… che la vita ha dissato lui”. Una riflessione amara che evidenzia il paradosso di un artista che, dopo aver ironizzato su una collega, si ritrova ad affrontare una sfida simile, e forse più grave, in un’arena con una capienza decisamente inferiore.