Fabrizio Corona: negato il suo ingresso al party di Fedez

Fabrizio Corona è finito al centro dell’attenzione mediatica dopo essere stato respinto all’ingresso del party organizzato da Fedez in Sardegna. Il video che mostra la scena è diventato virale sui social, alimentando le polemiche e i commenti di fans e detrattori. La festa, che si svolge in collaborazione con un noto locale sardo, richiama le celebri serate dell’anno scorso, considerate ormai una vera e propria leggenda della Costa Smeralda.

Fabrizio Corona rifiutato all’ingresso del party di Fedez

Corona, ex re dei paparazzi, aveva tentato di partecipare all’evento insieme alla sua compagna Sara Barbieri, ma è stato rifiutato all’ingresso. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra Corona e Fedez, alimentate anche dal caso “Falsissimo”, il format satirico di Corona che ha coinvolto anche Chiara Ferragni e ha scatenato un vero terremoto mediatico. Le polemiche sono state acuite dalle rivelazioni e dagli audio condivisi dall’imprenditore, che hanno messo in cattiva luce la vita privata di Fedez e Ferragni.

L’episodio del respingimento, documentato nel video virale, rappresenta un ulteriore capitolo di un clima di tensione tra le due figure pubbliche, che continua ad alimentare discussioni e curiosità sui social.