Selvaggia Lucarelli contro Adriana Volpe al GF Vip: “Sei antipatica”, la replica della gieffina

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Che non ci sia simpatia tra Selvaggia Lucarelli e Adriana Volpe è stato palese sin dalla prima puntata del Grande Fratello Vip, fino ad ora infatti non sono mancate le pungenti frecciatine tra loro.

Gli ultimi giorni per la Volpe non sono stati facili, a causa delle dure critiche ricevute nella casa più spiata dagli italiani infatti è crollata emotivamente. Ieri sera durante la nona puntata del reality sono state mostrate alcune clip in cui alcuni concorrenti attaccavano la gieffina, lei c’è rimasta malissimo. Adriana Volpe si è detta davvero delusa da Marco Berry, ha però detto di aver visto più volte che gioca con i sentimenti altrui. A detta sua il gieffino istiga spesso e alimenta i litigi al Grande Fratello Vip.

Pungenti frecciatine tra Adriana Volpe e Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: cosa si sono dette in diretta

Rispetto alla scorsa puntata il pensiero di Selvaggia Lucarelli nei confronti della gieffina non è cambiato, ieri sera infatti ha ribadito che a parer suo è antipatica e anche altri concorrenti lo hanno confermato nella casa. Adriana Volpe ha replicato dicendo che le sue parole l’avevano ferita, ha poi aggiunto: “Pensando però che sei stata tu a dirmi che sono antipatica lo considero una medaglia al petto. Anche tu non spicchi per simpatia“.

L’opinionista del Grande Fratello Vip con la sua pungente ironia le ha detto che lei però non piange quando le dicono che è antipatica e non si chiude in camera a favore di telecamere. Immediata è stata la replica di Adriana Volpe che le ha detto di essere stata male perché si erano sommate più cose. Ha poi concluso dicendo: “Si può non piacere a tutti, forse ho i nervi scoperti“.