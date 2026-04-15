Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe deluse da Alessandra: il patto non era reale

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Non è durata a lungo la pace tra Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip. Dopo settimane di scontri e battibecchi avevano stretto un’alleanza ma il loro patto è già fallito.

Nel momento delle nomination la Mussolini invece di salvare le sue nuove ‘amiche’ ha dato il voto a Raoul e la Elia si è subito scagliata contro di lei. Visibilmente delusa in puntata ha detto che non le ha salvate dopo che era andata da loro a fare il patto e l’ha accusata di essere un bluff. La Volpe ha invece detto che Alessandra Mussolini ha approfittato della sua debolezza per trarne vantaggio e lei ha sbagliato a crederle e a fare il patto con lei.

Antonella Elia e Adriana Volpe hanno nominato Alessandra Mussolini al GF Vip: entrambe si sono sentite tradite

Adriana Volpe ha deciso di nominare la Mussolini ieri sera al Grande Fratello Vip perché le ha creduto ma ha sbagliato perché è solamente caduta nella sua trappola. Anche la Elia ha deciso di nominarla sentendosi tradita e ferita dal suo comportamento.

Riferendosi ad Alessandra Mussolini nella casa più spiata dagli italiani Antonella Elia ha detto di essere stata una deficiente ad abboccare pensando che le sue idee fossero vere. Ha poi aggiunto: “Mi ha coinvolta in questa schifezza del trio perché diceva che i ragazzi complottavano. Le ho creduto, ho sbagliato, mi ha preso per i fondelli”.