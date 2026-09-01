Segreti di famiglia, anticipazioni 7‑11 luglio: Burak cade in trappola, mentre Ceylin punta il dito contro Cigdem

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Le nuove puntate di Segreti di famiglia disponibili su Mediaset Infinity dall’11 luglio ribaltano completamente la situazione: Burak, inizialmente rilasciato per mancanza di prove, finisce dietro le sbarre, mentre Ceylin – finalmente libera – inizia a sospettare che Cigdem sia coinvolta nell’omicidio del tassista.

Chi ha davvero ucciso il tassista? Perché Burak ha mentito? E quali segreti nasconde Cigdem?

Burak viene arrestato: le prove che cambiano il corso delle indagini

La settimana si apre con un colpo di scena: Burak, che nei giorni precedenti era stato rilasciato per insufficienza di prove, viene nuovamente messo sotto accusa. Ilgaz non ha mai creduto alla sua innocenza e continua a scavare nel suo passato. Scopre così che il giornalista ha mentito sulla sua presunta fobia del sangue, dettaglio che non combacia con le tracce ematiche maschili trovate nella villa del sequestratore.

La svolta arriva grazie alla testimonianza di un ex studente, autore del test psicologico sostenuto da Burak: un elemento che collega il giornalista al caso in modo diretto. Con questa prova, Ilgaz ed Eren ottengono il mandato di arresto. Burak finisce in prigione, e la sua immagine di giornalista d’assalto crolla definitivamente.

Ceylin è salva, ma sospetta Cigdem: l’ombra sull’omicidio del tassista

Parallelamente, la tensione emotiva si sposta su Ceylin, finalmente liberata dopo il sequestro. Ilgaz, Pars ed Eren riescono a individuare la villa dove il killer del pozzo ha rinchiuso le vittime: una porta nascosta, un computer che trasmette la prigionia in diretta e un salvataggio all’ultimo secondo.

Una volta al sicuro, Ceylin inizia a collegare i dettagli dell’omicidio del tassista. Le sue intuizioni la portano a una conclusione inquietante: Cigdem potrebbe essere la responsabile. La ragazza, incinta e terrorizzata dall’idea di finire in prigione, non vuole confessare. Il suo comportamento nervoso e le sue omissioni alimentano i sospetti di Ceylin, che decide di indagare senza rivelare nulla agli altri.

Il passato di Burak e il killer del pozzo: la verità dietro la famiglia perduta

Le puntate precedenti avevano già mostrato la complessità del caso. Ceylin era stata rapita insieme ad altre quattro persone, tutte scelte dal killer per ricreare la “famiglia” che aveva perso anni prima. Ilgaz aveva ricostruito il passato di Burak, unico sopravvissuto di una famiglia deceduta in circostanze compatibili con il modus operandi del killer del pozzo.

Burak, fingendo interesse giornalistico, aveva trascorso giorni fuori dalla procura per monitorare le indagini, mentre in realtà nascondeva segreti legati alla sua infanzia e al trauma familiare. Ora, con il suo arresto e i sospetti su Cigdem, il quadro si fa più chiaro: il caso del pozzo non è solo una caccia al killer, ma un intreccio di traumi, bugie e verità che stanno finalmente emergendo.