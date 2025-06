[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Segnalazione: scogliera Acqua di Cristo in stato pietoso

Buongiorno, preferirei rimanere anonimo e vorrei segnalare che la scogliera “Acqua di Cristo” si trova in uno stato pietoso: immondizia ovunque, mozziconi di sigarette a tonnellate, bottiglie di plastica e rifiuti di plastica anche in mare, bottiglie di vetro spaccate e cocci di vetro ovunque (pericolosissimi soprattutto per i bambini che giocano e gli animali), lattine, rifiuti di qualsiasi tipo, escrementi, fazzoletti sporchi e molto molto altro.



Capisco bene che i ragazzi sono incivili, molto maleducati e non hanno nessun rispetto per l’ambiente ma il comune potrebbe procedere anche alla pulizia delle spiagge considerando l’ aumento e i costi elevatissimi della TARI che i cittadini sostengono? Grazie in anticipo