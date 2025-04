[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sebastiano Somma emoziona il pubblico di San Giovanni Rotondo

Il sindaco Barbano: «Emozione unica, un recital spettacolare»

Standig ovation per l’attore Sebastiano Somma nella chiesa di San Pio. Oltre mille spettatori hanno assistito ieri sera al recital “La Passione, la storia di Gesù dagli occhi del Centurione”, che si è svolto nella suggestiva chiesa del Santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo. L’evento è inserito nel programma del Giubileo 2025 della città garganica predisposto dall’Amministrazione comunale e ha aperto la Settimana Santa; in programma anche la rappresentazione vivente della Via Crucis, che si svolgerà per vie del centro storico mercoledì 16 aprile, dalle ore 17.30. Altro suggestivo appuntamento ci sarà il Venerdì Santo con le processioni dell’Addolorata e del Cristo Morto.

L’attore, accompagnato dalla Melos Ensemble e dalle voci dei Gospel Italian Singers, ha emozionato tutti i presenti, un reading intenso e appassionato, con la direzione musicale del M° Francesco Finizio. Un’intensa ed emozionante rappresentazione partendo dalla figura del centurione romano, colui che aveva esclamato sotto la croce di Cristo: “Veramente quest’uomo era figlio di Dio!”, un’affermazione entrata nella storia e nei vangeli. A sottolineare l’emozione il numeroso pubblico, pronto a cogliere tutte le sfumature del recital, che ha, infine, salutato Sebastiano Somma con un caloroso applauso.

«Emozione unica, un recital spettacolare- il commento del primo cittadino, Filippo Barbano. Nell’anno del Giubileo avremo numerosi eventi. Il pubblico di ieri sera, composto da turisti e cittadini, ha premiato questa nostra idea di accoglienza, gli eventi culturali ci accompagneranno per tutto il 2025».

«Ringrazio Sebastiano Somma per la disponibilità e per aver accettato il nostro invito. L’emozione che ci ha regalato è unica, più che un recital è stata una “preghiera laica” in un luogo estremamente spirituale. Appuntamento a mercoledì 16 aprile con la Via Crucis vivente, saranno circa duecento i figuranti, sono certo che anche questo sarà un appuntamento apprezzato dai cittadini e dai turisti». Aggiunge l’assessore al Turismo e Cultura, Gennaro Tedesco.