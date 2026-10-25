Novella Calligaris, chi è: dalla storia nel nuoto al marito Renzo Musumeci Greco e il figlio Luca

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Tra le protagoniste più importanti dello sport italiano c’è senza dubbio Novella Calligaris, ex nuotatrice che ha segnato un’epoca grazie ai suoi straordinari successi in piscina. Considerata una vera pioniera del nuoto azzurro, è stata tra le prime atlete italiane a conquistare risultati di rilievo internazionale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di sportivi. Dopo il ritiro dalle competizioni ha intrapreso una nuova carriera nel giornalismo, affermandosi anche nel mondo dell’informazione sportiva. Nonostante la notorietà, ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata. Ma chi è davvero Novella Calligaris? Quali sono stati i traguardi che hanno caratterizzato la sua carriera? Chi è il marito Renzo Musumeci Greco e cosa sappiamo del figlio Luca?

La carriera di Novella Calligaris tra record e medaglie

Nata a Padova il 27 dicembre 1954, Novella Calligaris si è avvicinata al nuoto fin da bambina, mostrando immediatamente qualità fuori dal comune. Nel corso degli anni è riuscita a conquistare numerosi titoli nazionali e internazionali, diventando uno dei simboli dello sport italiano degli anni Settanta.

Tra i suoi risultati più importanti spiccano le medaglie conquistate nelle competizioni mondiali e i numerosi record stabiliti nel corso della carriera. Le sue prestazioni hanno contribuito a dare grande visibilità al nuoto italiano in un periodo in cui questa disciplina non godeva ancora dell’enorme popolarità raggiunta negli anni successivi.

Dopo aver scritto pagine importanti della storia sportiva italiana, ha deciso di lasciare le competizioni agonistiche quando era ancora molto giovane.

Chi è il marito Renzo Musumeci Greco e il figlio Luca

Per quanto riguarda la vita privata, Novella Calligaris è sposata con Renzo Musumeci Greco, con il quale ha costruito una famiglia lontana dal mondo del gossip.

Dal loro matrimonio è nato Luca Ascani, venuto al mondo nel 1979. Pur essendo figlio di una delle sportive più famose d’Italia, ha sempre preferito mantenere un profilo discreto e lontano dai riflettori.

Nel tempo Luca è diventato padre, permettendo a Novella Calligaris di vivere anche la gioia della maternità in una nuova veste, quella di nonna. Un aspetto della sua vita che l’ex campionessa ha sempre custodito con grande riservatezza.

Dal nuoto al giornalismo: la seconda vita di Novella Calligaris

Dopo aver chiuso la carriera agonistica, Novella Calligaris ha trovato una nuova strada professionale nel giornalismo sportivo. Grazie alla sua esperienza diretta nelle competizioni, è riuscita a raccontare lo sport con competenza e autorevolezza.

Nel corso degli anni ha collaborato con importanti realtà dell’informazione italiana, diventando una delle firme più apprezzate nel racconto degli eventi sportivi. Ancora oggi continua a essere una figura molto stimata, capace di unire il prestigio della campionessa alla credibilità della giornalista.

A distanza di decenni dalle sue imprese in piscina, Novella Calligaris resta una delle personalità più significative dello sport italiano, esempio di talento, determinazione e passione.