Manuela Arcuri, chi è il presunto nuovo fidanzato Domenico Antonio Pallavicino: età, carriera e curiosità sul principe genovese

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Domenico Antonio Pallavicino è il nome che sta attirando l’attenzione del pubblico dopo le recenti indiscrezioni che lo vorrebbero vicino a Manuela Arcuri. Le fotografie scattate tra Montecarlo e Parigi hanno acceso la curiosità degli appassionati di gossip, che si chiedono chi sia l’uomo avvistato accanto all’attrice nelle ultime settimane.

Se sul presunto flirt non esistono conferme ufficiali, la figura del principe genovese merita comunque attenzione. Pallavicino, infatti, appartiene a una delle famiglie nobiliari più antiche d’Italia e da anni è impegnato nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della sua casata. Tra attività istituzionali, iniziative culturali e una lunga esperienza diplomatica, il suo profilo va ben oltre le cronache rosa. Ma chi è davvero Domenico Antonio Pallavicino? Quale carriera ha costruito nel corso degli anni? E come è nata la conoscenza con Manuela Arcuri?

Chi è Domenico Antonio Pallavicino, il principe accostato a Manuela Arcuri

Nato a Stresa il 26 febbraio 1944, Domenico Antonio Pallavicino appartiene allo storico ramo genovese della famiglia Pallavicino, una casata che affonda le sue origini nel Medioevo e che nel corso dei secoli ha avuto un ruolo importante nella storia della Repubblica di Genova.

Spesso definito dai media come “l’ultimo principe di Genova”, Pallavicino è considerato uno dei principali custodi della memoria storica della famiglia. Non ha mai cercato particolare esposizione mediatica, preferendo concentrarsi sulla tutela del patrimonio artistico e culturale ereditato dai suoi antenati.

Dopo gli studi classici e l’approfondimento delle lingue straniere, ha iniziato a occuparsi della gestione dei beni di famiglia, assumendo progressivamente un ruolo centrale nelle attività legate alla conservazione delle proprietà storiche della casata. [donnaglamour.it]

La carriera tra fondazione culturale e attività diplomatica

Uno dei progetti più importanti legati al suo nome è la Fondazione Pallavicino ETS, inaugurata a Genova nel 2019 per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della famiglia. Attraverso mostre, convegni, pubblicazioni e attività divulgative, l’ente promuove iniziative dedicate all’arte italiana e alla storia del territorio ligure.

Accanto all’impegno culturale, Pallavicino ha avuto anche una lunga esperienza diplomatica. Per oltre quarant’anni ha ricoperto il ruolo di Console Generale Onorario del Principato di Monaco per Genova, Savona e La Spezia, ricevendo nel tempo importanti riconoscimenti istituzionali.

Tra le curiosità più interessanti c’è il legame con Palazzo Interiano Pallavicino, storica residenza di famiglia nel cuore di Genova. L’edificio custodisce opere d’arte, arredi storici e collezioni che raccontano oltre otto secoli di storia nobiliare.

Come è nato il rapporto con Manuela Arcuri

Prima delle indiscrezioni sentimentali, Manuela Arcuri e Domenico Antonio Pallavicino erano già legati da una collaborazione professionale. L’attrice, infatti, è diventata negli anni uno dei volti associati alle iniziative promosse dalla Fondazione Pallavicino e ha partecipato a diversi eventi collegati alle attività del principe.

Proprio da tale collaborazione sarebbe nata una conoscenza sempre più stretta. Nelle ultime settimane, però, alcuni avvistamenti lontano dagli impegni ufficiali hanno alimentato le voci su un possibile legame sentimentale. Prima il pranzo a Montecarlo, poi il viaggio a Parigi hanno attirato l’attenzione dei fotografi e dei settimanali specializzati.

Al momento né Manuela Arcuri né Domenico Antonio Pallavicino hanno confermato le indiscrezioni. Tuttavia la curiosità del pubblico continua a crescere attorno a una figura che, fino a poco tempo fa, era conosciuta soprattutto negli ambienti culturali e istituzionali e che oggi è diventata uno dei nomi più chiacchierati del gossip italiano.