[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scomparsa Rocco Piccolo, Molo21: “Ci mancherai”

L’intera comunità di Molo 21 partecipa con profonda commozione al dolore della nostra socia e amica Lidia Piccolo, per la perdita del caro padre Rocco, figura di riferimento non solo per la sua famiglia, ma anche per la nostra associazione.

Rocco, uomo di passione civile e di impegno politico, ha condiviso con noi idee, progetti e sogni, sempre con la schiettezza che lo contraddistingueva e con quell’ilarità capace di alleggerire anche i momenti più difficili.

La sua assenza lascerà un grande vuoto, ma il ricordo del suo esempio e del suo spirito autentico continueranno a vivere nella nostra comunità.

Ciao Rocco, ci mancherai.

Molo21