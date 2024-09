Scomparsa Natasha Pugliese a Foggia, la versione della sorella: “Mi ha scritto fino alle 17.38”

18 giugno 2024 ore 23:45

Arriva la chiamata Natascha Pugliese subisce un incidente, arriva l’ elisoccorso trasportata nell’ ospedale di Cerignola lei arriva in coma causato dall impatto viene stabilizzata e trasportata con l’ elisoccorso nell ospedale Riuniti di Foggia, dove entra in rianimazione visitata e stabilizzata nuovamente.



Notizie strazianti ogni giorno viene messa in coma anche dai medici..Subisce un intervento 3 vertebre scomposte… arriva la tracheotomia l aiuta a respirare con le macchine..ecografie tac risonanze elettrocefalogramma..

Natascha subisce un (DANNO ASSONALE) lei non sarà piu la stessa.



16 giorni di coma

3 luglio 2024 Natascha si sveglia ci riconosce è coscente. Piange gesticola perché non puo parlare a causa della tracheotomia.. non ricorda l’incidente. Passaggio di reparto esce dalla rianimazione passa in neurochirurgia è il giorno 8 luglio 2024 Natascha inizia la sua ripresa.



16 luglio 2024 arriva la riabilitazione inizia a stare seduta a mangiare a bere poi i primi passi. Ritorna più forte di prima nessun danno la fermata… Si inizia a fantasticare per l uscita..le cose da fare..i luoghi dove andare..le persone da incontrare..desideri..viaggi.. l uscita è vicina ci siamo quasi.



Ma qualcosa non va. 16 agosto Natascha dovrà subire un piccolissimo intervento alla trachea perché la tracheotomia ha causato un restringimento della trachea è una cosa comune diffusa in molti pazienti che subiscono la tracheotomia..un intervento fatto in anestesia totale.

Dopo una settimana ritorna in riabilitazione ricomincia il suo percorso di ripresa si continua a sperare di uscire presto lei con tutte le sue forze completa tutti gli esercizi inizia a camminare da sola senza l aiuto di nessuno la soddisfazione si legge sul suo volto. ( Vedete anche se mi tremano le gambe non mi interessa sto in piedi ).



Si continua con esami raggi la sua saturazione è ottima 99%.



Veniamo chiamati: Arriva il giorno della notizia Natascha dovrà essere trasferita a Roma per l intervento alla trachea perché nell ospedale di foggia come da comunicato non sono competenti nel settore.

Nessuno ci ha mai parlato di morte o cose gravissime, sapevamo che era un intervento delicato ma addirittura per tranquillizzarci ci hanno detto anche un ragazzo di Cerignola l’ha fatto, cerchiamo di inserirla il prima possibile



Viene programmato il giorno del trasferimento che dovrà essere il 13 settembre, mia sorella mi dice Ta il 12 mi dimettono e il 13 devo stare a Roma io non capivo come era possibile dimetterla, la sera parlo con un dottore signora dovete provvedere per portarla voi a roma vedete un po in macchina oppure optate per un ambulanza se vi guardate attorno ci sono i bigliettini) mia sorella respirava affannoso ma loro dicevano sta bene.

Saturazione perfetta (Abbiamo tantissime foto) e emo gas perfetto Dovevamo provvedere per un ambulanza noi con che dottore vicino a lei? ( Non mi porto mia sorella il 12 a casa perché voi la dimettete (la loro risposta vi facciamo la cortesia di tenerla fino al 13)non me la porto in macchina a roma non metto nessun ambulanza con dottori che non conoscono la sua situazione)Il giorno dopo cambia la situazione l ambulanza la mette l ospedale viene trasportata da loro.



Arriva il giorno 4 settembre andiamo a trovarla prepariamo tutte le cose ke a lei piacciono come ogni giorno patatine cioccolate pasta fredda ma Natascha col suo cellulare con le sue mani mi scrive che doveva fare una visita, poi mi dice Ta devo rifare il palloncino, Vabene Ta noi stiamo arrivando tranquilla, ci vediamo tra poco, la sua risposta “Sii❤️❤️❤️❤️” alle 17:38

La Nostra Natascha entra in sala operatoria alle 17:45 noi dietro la sua porta aspettiamo di vederla, alle 19 e qualcosa escono 2 dottori dobbiamo parlare con un famigliare il più stretto entro io, mi trovo con questi dottori uno già lo conoscevo parlando di Roma l’altro no, inizia a parlarmi con strafottenza mi diceva tanti termini mi spiega che la situazione é grave io vado nel panico chiedo di far entrare qualcuno, lui mi diceva di no io apro la porta e faccio entrare mio fratello e mio padre, lui continuava a parlarci che la situazione era abbastanza grave SONO COSE CHE CAPITANO CI DICE, poi ci dice “ora dobbiamo tornare dentro la ragazza perde sangue” Questo è assurdo la ragazza perde sangue e loro vengono a parlare con noi…

Attendiamo vediamo di entrare solo medici infermieri all’infinito, ripetevamo sempre la stessa frase PER FAVORE CI FATE SAPERE QUALCOSA SIAMO IN ANSIA…

Sono le 22: 30 di mia sorella niente notizie. All improvviso arrivano 10 pattuglie di Polizia. Ci chiediamo perché sia arrivata non capiamo o forse avevamo capito tutto ma non volevamo crederci…Chiediamo ai poliziotti perché siete qui.

La polizia suona in reparto ma nessuno apre.. dopo 10 minuti si apre quella porta maledetta riesco ad entrare e chiedo di mia sorella ma nessuno mi risponde inzio ad urlare dov’è mia sorella riesco a passare mi trovo il dottore d’avanti e chiedo con sangue freddo É morta? Lui mi fa un cenno, non ho capito più nulla ho urlato messo mani adosso a chiunque, La mia famiglia ha fatto la guerra peggio di Gomorra, perché mia sorella é stata uccisa da loro, dovevano trasferirla con urgenza visto che era così grave, visto che già ci dissero che non erano competenti su questi interventi… invece no dovevamo aspettare al 13, che poi ricordiamocelo mia sorella mi ha scritto fino all’ultimo… ci sono anche foto con la sua saturazione a 99… ma vabbè mi rimaneva solo cercare mia sorella, dal finestrino della porta della sala operatoria c’è lei coperta da un lenzuolo verde SOLA coperta di SANGUE La sala era completamente pulita E VUOTA nessuno strumento si intravedeva NESSUN DOTTORE in giro.

4 goccie di sangue sul pavimento lontano dal tavolo operatorio la nostra Natascha si è addormentata dicendo arrivo durerà poco.

Dicono che è morta alle 21:00 noi l’abbiamo saputo passate le 22…LA MIA TASCHA doveva fare un intervento di rutin senza BISTURI senza tagli, La mia Tascia si è addormentata con il pensiero di svegliarsi subito, La mia Tascia c’è la messa tutta ha superato il peggio, pensavamo k l’incubo era terminato, invece no l’incubo é iniziato in quella stanza… Niente e nessuno mi darà indietro mia sorella, pagherei oro per averla qui, per ricevere un suo messaggio farei qualsiasi cosa… Ma per colpa di 2 bastardi non succederà più, Sono morta anch’io con lei, non accetterò mai tutto ciò , nn lo perdonerò mai…



Mille sono le domande perché non hanno messo un elisoccorso? Perché l’hanno fatto sapendo che nn erano capaci, perché perché Non mi darà pace nemmeno avere la certezza dopo le indagini che sono stati loro a sbagliare (ANCHE SE IO NE SONO CERTA MI BUTTO NEL FUOCO) troppe cose assurde… Vedere video e leggere sentire certe cavolate é assurdo, Questo nn è un film, qui parliamo di una ragazza di 22 anni, é una famiglia Che dovrà scontare un ergastolo a Vita per Colpa vostra…



Visto che state facendo girare tantissime notizie false,sembra che siamo pazzi, delle bestie, in questa situazione ci troviamo qui a dare anche spiegazioni, Ma lo facciamo Solo perché tutti devono sapere LA VERITÀ! Questa è tutta la verità FATE GIRARE QUESTO! L’inizio del nostro incubo che non finirà più!

Tatiana Pugliese