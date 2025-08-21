Cronaca Puglia
Scivola e sbatte la testa all'Aqualand del Vasto: grave uomo di 43 anni
L'uomo stava scendendo da uno scivolo quando è improvvisamente caduto: necessario l'intervento dell'elisoccorso.
Brutta disavventura nella giornata di ieri al parco acquatico di Vasto: un 43enne di San Giovanni Rotondo è rimasto ferito dopo essere scivolato, urtando violentemente la testa al suolo.
Secondo le testimonianze, l’uomo stava scendendo da uno scivolo quando ha improvvisamente perso l’equilibrio.
Dopo l’impatto è stato portato immediatamente nell’infermeria della struttura in attesa dell’arrivo dei sanitari, che una volta arrivati gli hanno riscontrato un trauma cranico commotivo.
Necessario il trasporto con l’elisoccorso all’ospedale civile di Pescara in codice rosso.