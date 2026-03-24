Sciopero trasporti 27 marzo 2026: categorie coinvolte e servizi a rischio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Venerdì 27 marzo 2026 è attesa una nuova giornata di sciopero nazionale che coinvolge in modo significativo i trasporti pubblici in molte città italiane. La mobilitazione non riguarda solo bus, tram e metropolitane, ma avrà ripercussioni anche su altri settori come scuola e stampa, creando potenziali disagi per cittadini, pendolari e studenti.

L’astensione è stata proclamata da diverse sigle sindacali, tra cui Ai Cobas, SISA e altre organizzazioni nazionali, e punta a porre l’attenzione su condizioni di lavoro, servizi pubblici essenziali, sicurezza e rinnovi contrattuali.

Trasporti pubblici: quali mezzi si fermano

Nel corso della giornata di venerdì 27 marzo, servizi di trasporto urbano e suburbano potrebbero subire interruzioni prolungate o cancellazioni. Le agitazioni interessano soprattutto il Trasporto Pubblico Locale (TPL) di grandi aree metropolitane come Milano, Napoli e Torino, dove bus, tram e metropolitane rischiano di essere fermi per diverse ore.

A Milano, ad esempio, i lavoratori del gruppo ATM hanno confermato lo sciopero per l’intera giornata: le corse saranno a rischio dal mattino fino alla fine del servizio, con fasce garantite solo in alcuni orari prestabiliti dalla legge.

In Campania, e in particolare nella città di Napoli, il personale dell’ EAV si fermerà per alcune ore nella seconda parte della giornata, incidendo sulle linee extraurbane e sulle connessioni nella regione.

Altre città coinvolte includono Monza-Brianza, dove la rete NET segnala stop dei mezzi per gran parte della giornata, e Torino, con possibili modifiche ai servizi di trasporto locale.

Treni e collegamenti a lunga percorrenza, sono a rischio?

Diversamente da alcune agitazioni registrate in passato, lo sciopero del 27 marzo non sembra concentrarsi principalmente sul trasporto ferroviario nazionale ad alta percorrenza. Tuttavia, a causa dell’adesione di parte del personale e dell’effetto domino sui sistemi locali, ritardi o cancellazioni su tratte regionali o urbane non sono da escludere.

Per i viaggi a lunga distanza (come Frecce o Italo), resta consigliabile consultare i siti ufficiali delle compagnie o le app di mobilità prima di partire.

Scuola e altri servizi coinvolti

Lo sciopero del 27 marzo non riguarda solo i mezzi di trasporto. Anche il personale scolastico e giornalistico aderisce alla protesta, con possibile impatto sull’apertura delle scuole, sulla regolarità delle lezioni e sulle attività amministrative.

Nel comparto educativo, docenti, dirigenti e personale ATA potrebbero incrociare le braccia per l’intera giornata, con ripercussioni sui servizi di segreteria, trasporto scolastico e mensa.

Anche la stampa nazionale ha indetto un proprio sciopero, puntando a evidenziare questioni legate al rinnovo contrattuale e alle condizioni lavorative nel settore dell’informazione.

Orari e fasce di garanzia

In base alla normativa vigente, anche nei giorni di sciopero restano attive fasce di garanzia in cui alcuni servizi devono essere assicurati per legge. Queste fasce sono generalmente concentrate nelle ore di punta mattutine e pomeridiane, per consentire ai pendolari di raggiungere lavoro e scuola.

Per il trasporto urbano di molte città, ad esempio, il servizio è normalmente garantito prima delle 8:45 e tra le 15:00 e le 18:00, mentre al di fuori di questi intervalli potrebbero esserci sospensioni complete o parziali delle corse.

Cosa fare se devi viaggiare

Se hai in programma spostamenti venerdì 27 marzo, ecco alcune consigli pratici per ridurre i disagi: