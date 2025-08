[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Schiavone: “Manfredonia cresce dal punto di vista turistico”

Secondo fonti ufficiali dell’osservatorio di Puglia Promozione e analisi di siti specializzati nel settore turistico, nel primo semestre 2025 si registra un aumento delle presenze turistiche in tutte le province pugliesi rispetto allo stesso periodo del 2024.



La provincia di Foggia ha contribuito a questa crescita con un incremento complessivo del +3,6%, ma e Manfredonia a distinguersi su tutto il territorio provinciale e regionale, registrando una percentuale di crescita tra le piu alte in assoluto.



I numeri parlano chiaro:

Presenze italiane: da 27.637 (2024) a 34.191 (2025) –> +24%

Presenze straniere: da 13.780 (2024) a 16.641 (2025) –> +21%

Presenze totali: da 41.417 (2024) a 50.832 (2025) –> +23%



Francesco Schiavone, Assessore al Turismo comunica:

In questo primo anno di amministrazione abbiamo lavorato per riposizionare Manfredonia sui palcoscenici che merita di avere, partecipando a fiere di settore di caratura internazionale e promuovendo un’animazione del territorio di grande qualità.



La nostra citta fruisce del brand Puglia, che oggi e uno dei piu forti d’Italia e i numeri sono importanti, ma il vero successo e legato alla nostra capacita di attrarre visitatori tutto l’anno. Manfredonia, con il suo clima mite e la sua straordinaria bellezza, merita di essere vissuta in ogni stagione.



Il turismo, per noi, significa accogliere persone che vogliono vivere un esperienza straordinaria nella nostra meravigliosa citta che vanta un patrimonio storico, culturale e naturalistico di grande pregio.

Domenico La Marca sindaco della citta con orgoglio dichiara: Continueremo a lavorare affinché Manfredonia cresca come destinazione turistica di qualità, sostenibile e capace di generare benessere per tutta la comunità.