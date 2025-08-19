Schiacciato dal camion mentre cambiava una ruota: morto un meccanico in Salento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’episodio è avvenuto a Taurisano, in Salento: il meccanico Sergio Casarano, 65 anni, è morto dopo esser rimasto schiacciato da un camion a cui doveva sostituire lo pneumatico.

Il tutto si è verificato poco dopo le 13 di martedì 19 agosto, col meccanico che era intervenuto lungo la strada provinciale 374 tra Miggiano e Taurisano per sostituire la ruota del mezzo pesante.

Secondo le ultime ricostruzioni, il cedimento improvviso del sollevatore ha causato il tremendo impatto: i gravi traumi riportati sono stati fatali nonostante il ricovero d’urgenza in ospedale.

Sul posto è intervenuta la Polizia, mentre la procura di Lecce ha immediatamente disposto il sequestro del mezzo. Le indagini per la ricostruzione completa dell’accaduto e per le chiare responsabilità da attribuire proseguiranno nei prossimi giorni.